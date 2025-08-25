El municipio de Ing. Juárez desarrolló con éxito su festejo por el Día del Niño

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que realizaron recientemente, exitosamente, la celebración del Dia del Niño, en Juárez y parajes que conforman esa jurisdicción, en una jornada en la que la niñez juarense recibió juguetes, compartió juegos, chocolate, y otras actividades, que unieron a las familias de la comunidad, que dijeron presente a esta cita de homenaje a los más chicos.

Las actividades centrales se desarrollaron en el Polideportivo Municipal, en el que centenares de familias pudieron recibir atenciones, y participar de sorteos, juegos,entrega de juguetes, todo coordinado por los equipos de trabajo de la Municipalidad de Ingeniero Juárez.

Nacif, recordó que la Provincia cuenta con un Estado Presente, un modelo formoseño y sobre todo un conductor, como lo es el Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, que siempre genera con acciones y gestiones, la realidad de que cada familia pueda realizarse viva donde vida.

En ese orden de cosas, Nacif recordó. que siempre con el apoyo del Gobierno Provincial, trabajan en equipo, haciendo, como en este caso, realidad el sueño de cada niño, que vivió esa jornada con felicidad, inclusión y equidad.

