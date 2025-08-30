El Municipio de Laguna Yema Homenajeó a los Niños en su Día 

El Intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, explicó que recientemente en el Polideportivo Municipal, vivieronuna tarde muy importante celebrando el cierre del Mes de las Infancias, junto a más de 1.500 niños, quienes fueron los protagonistas de esta gran fiesta. Tal es así, que allí disfrutaron de shows musicales, juegos, premios, talleres creativos, arte y pintacaras. Igualmente hubo sorteos debicicletas, juguetes y muchas sorpresas de las que participaron todas las familias.

Werning, junto a su equipo de trabajo, explicó que esto, fue fruto de las acciones en conjunto que realizan junto al Gobierno de la Provincia, y valoró el compromiso ininterrumpido del Gobernador Dr. Gildo Insfrán, quien siempre profundiza sus acciones y gestiones con las que sebeneficia a la niñez formoseña.

En ese orden de cosas, Werning reconoció asimismo el compromiso del personal municipal, que con esfuerzo, y dedicación hicieron posible este evento. pensado con tanto amor para los más pequeños.

El Intendente Werning, estuvo acompañado del concejal electo Aníbal Werning, quien también participó de manera activa del desarrollo del evento.