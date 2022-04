«El municipio debería tomar cartas ante la crisis habitacional y el crecimiento de los asentamientos»

Compartir

El concejal capitalino Enzo Casadei (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que el municipio “debería tomar cartas” ante el crecimiento de los asentamientos en la ciudad, producto de la crisis habitacional.

En ese sentido se refirió a un tema sensible que se trató en la Comisión de Legislación sobre los agrimensores teniendo en cuenta que muchos vecinos no tienen títulos de propiedad.

“Lo que pasó en la comisión fue bastante saludable, la primera vez que pudimos charlar con protagonistas tanto del Ejecutivo como de la sociedad civil, en este caso del Colegio de Agrimensores y particulares para abordar la temática de la aprobación de los planos en la ciudad. Muchos entran por vía de excepción al Concejo Deliberante porque muchos no se encuadran dentro de lo que es el Código Urbanístico que sancionó en 2016 en la ciudad”, explicó el edil.

“Ocurre algo elocuente, cuando el municipio extiende el ejido urbano muchos lotes rurales quedaron dentro del ejido urbano y muchos de ellos ya con construcciones hechas que terminan de pagarse o de construirse y los dueños empiezan a tramitar las diferentes habilitaciones tanto de los planos como de los terrenos y se encuentran con irregularidades que dado el avance de las obras es muy difícil de subsanar, es algo que el Concejo junto con las autoridades tiene que ir abordando con muchos más actores para ir solucionando este tema que complica mucho la tarea de planificación urbana del municipio que es lo que lleva a que haya muchos barrios sin servicios, son muchas las situaciones donde se repite esta temática a la que tenemos que buscarle una solución”, acotó.

“En el marco de esta crisis habitacional hay una gran desesperación de todos los formoseños por tener un pedazo de tierra propio y muchos en esa desesperación caen en la tentativa de que le ofrecen algún loteo que aún no está autorizado, que no cuenta con servicios y dado el precio la gente accede pero después se encuentra con irregularidades y todo el peso recae en un municipio al que de por sí le cuesta cumplir con las obligaciones que tiene, la gente siempre tiene que tener en cuenta al momento de acceder a un loteo, una casa cerciorarse de que tenga los papeles al día para evitar estos inconvenientes, debemos poner el esfuerzo para regularizar lo que está irregular y mejorar las cosas para que no siga existiendo esto”.

“Dada la enorme crisis habitacional que hay en Formosa, con la cantidad de asentamientos que se agregan en la periferia, el municipio debería empezar a tomar cartas en el asunto porque las consecuencias del día a día la sufre el municipio porque los problemas recaen sobre él, viendo la falta de empatía que hay con la provincia con este tema cuesta muchísimo planificar una ciudad ordenada, hay que reforzar esa coordinación, el rol del municipio en la cuestión habitacional, seguramente vamos a trabajar en una iniciativa con los concejales para tratar de brindar una salida y que el municipio tome cartas en el asunto para reforzar su posición e ir recuperando algunas funciones que en algún momento supo tener y administrar”, finalizó el edil.

