EL MUNICIPIO DISPUSO CLASES DE INGLES A VECINOS  DE TODAS LAS EDADES DE FORMA GRATUITA

EL COLORADO. A través de los servicios de una profesional local, la Municipalidad de El Colorado, por decisiones del Jefe Comunal, Mario Brignole, para beneficio de personas de todas las edades, en la Casa de la Solidaridad.Consideran que es otra de las acciones del Estado Municipal presente, para beneficio de los ciudadanos de esta comunidad.

La Profesora Milagros Bordón dijo que “es un placer brindar este apoyo a la comunidad, que está abierto al público en general, al que pueden asistir niños, adolescentes y adultos”. Luego agregó que la idea es poder dar ese acceso al inglés que hoy en día es bastante costoso y que la gente lo puede utilizar como una herramienta de trabajo a futuro”.

Finalmente, la profesional agradeció “la confianza del Intendente Brignole, por haberme tenido en cuenta para que dé las clases de inglés acá (en la Casa de la Solidaridad)”. Por su parte, Jéssica vera, Directora de Acción Social Municipal consideró al nuevo servicio abierto a la comunidad como “una hermosa iniciativa que se agrega como otro servicio a la comunidad”.

Luego la funcionaria del área pidió “que la gente se sume, ya que vamos a seguir inscribiendo a los interesados y asignando días y horarios en una planilla, con la idea de beneficiar a la mayor cantidad de interesados, reiterando que son clases totalmente gratis para interesados en la comunidad”.

