El municipio ofrece asesoramiento y contención en casos de violencia de género

La Coordinación de Acción Social de la Municipalidad de la Ciudad recuerda que se encuentra habilitada la línea del Centro de Atención al Vecino donde a través del 0800-9999-147 se puede recibir información, asesoramiento y derivación para contención por situaciones de violencia de género.

En ese sentido, desde la Dirección de Cuestiones de Género se está brindando un servicio gratuito de contención psicológica on line, durante todo el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio para mujeres y disidencias que lo necesiten.

«Los casos de violencia aumentan -según datos de la OVI y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación- y se potencian en el contexto de encierro donde la mujer muchas veces debe convivir con su agresor y no tiene posibilidad de salir de su casa”, resaltó la directora de Cuestiones de Género, Dra, Maria Silvia Carrizo, y añadió “pensamos en ellas y queremos estar presentes desde nuestras posibilidades que son el asesoramiento y la contención para que sepan que no están solas».

Expuso, además, que «el municipio viene trabajando en esta línea desde la creación del área de Cuestiones de Género, pero nos parece importante destacar una vez más, en este momento difícil, que la ayuda continúa, porque siempre es positivo replicar mensajes de acompañamiento para quienes lo necesiten y más para quienes pueden estar en situaciones de vulnerabilidad por el contexto de encierro».

Añadió Carrizo que quienes sientan la necesidad de informarse o necesiten acompañamiento psicológico “no duden en comunicarse con el Centro de Atención al Vecino”.

Para mayor información, los números útiles para personas que sufren violencia de género son los siguientes:

Centro de Atención al Vecino: 0800-9999-147.

Línea Nacional contra la Violencia de Género: 144.

Emergencias: 911.

Secretaría de la Mujer: 3704590763 – 3705042460.

Abuso infantil: 102.

OVI: 3704271997 – 3704667838.