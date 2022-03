El Municipio organizó charla de concientización por el Día Mundial del Síndrome de Down

Compartir

Organizado por la Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina, en conjunto con la Asociación Down Formosa, tuvo lugar durante la tarde del lunes, en el Centro Cultural Municipal, una charla de concientización en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down.

Estuvieron presentes, la coordinadora de Acción Social, Paula Cattáneo; la directora de Discapacidad, Magdalena Ydoyaga; integrantes de la Asociación Down Formosa; padres y madres de los alumnos de los talleres SuperArte y vecinos y vecinas de la ciudad.

El evento contó con la disertación del representante del INADI en Formosa, Héctor Fabián González, y de la Dra. María Fátima Pando, Asesora de Menores e Incapaces de Cámara.

Al respecto, la directora de Discapacidad del Municipio, Lic. Magdalena Ydoyaga, expresó: “Esta charla informativa se realizó con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar sobre el valor que tienen las personas con Síndrome de Down y su inclusión efectiva en la sociedad”.

Del mismo modo, la funcionaria destacó: “se trataron temas relacionados con la tutela y curatela de menores, acerca de cómo proceder ante casos de discriminación y, además, tuvimos el testimonio de varias madres que contaron cómo fue la evolución de lo que se percibía antes de una persona con Síndrome de Down y lo que sucede actualmente”.

“El objetivo es que la gente se sume a estas charlas independientemente de si tienen o no familiares con discapacidad y que se comprometan desde su lugar para tener una comunidad más inclusiva”, señaló más tarde.

Por su parte, una de las disertantes, la Dra. María Pando, indicó: “Estoy muy contenta de que me hayan invitado, porque estos eventos siempre son un espacio para aprender de familiares de las personas con discapacidad, en este caso, con Síndrome de Down, y es una buena oportunidad para que, entre todos, nos saquemos dudas y realicemos consultas”.

“Las personas con discapacidad ha sido un colectivo discriminado por mucho tiempo, así como también lo fueron las mujeres, por eso es importante que la comunidad comprenda de qué se trata la discapacidad, la cual no está en la persona sino en el entorno y en las barreras que genera la sociedad”, remarcó la asesora de Menores e Incapaces de Cámara.

“Estas barreras son las que tienen que caer para que la sociedad acepte la diversidad y comprenda que no todos somos iguales y que todos podemos aportar a la construcción de un mundo mejor”, concluyó Pando.

