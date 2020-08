“El Municipio tuvo un recambio y hoy tiene muchas actividades extras”, destacó Nadalich

Compartir

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Mauricio Nadalich visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló de diversos temas y destacó el trabajo que realiza la Comuna en la ciudad, pese a la situación de pandemia. En ese sentido señaló que “se redoblan los esfuerzos” para mejorar la capital provincial, al mismo tiempo que destacó que el Municipio ” tuvo un recambio”, que no se quedó solo con el barrido, la limpieza o los basurales, sino que sumó “muchas actividades extras en lo cultural, deportivo y gastronómico”.

“Se viene realizando un trabajo constante, si bien este año iniciamos con la pandemia, desde el Municipio se redoblan los esfuerzos, de manera constante se viene trabajando con cosas nuevas, dando una nueva impronta, son cosas pendientes que se van generando en el día a día en la ciudad y que se viene llevando adelante con mucho esfuerzo porque por ahí los recursos económicos con los que se cuentan cada vez son menos, pero muchas son iniciativas, gestiones de nuestro intendente que llevamos a la práctica y se van haciendo realidad”, destacó.

Traslado del Frutihortícola

Seguidamente se refirió al traslado del mercado, que desde la semana pasada viene generando convulsiones en la zona donde está ubicado actualmente debido a la negativa de muchos puesteros de mudarse a un sector del predio de la Sociedad Rural.

“Esa es una cuestión que se viene tratando desde hace mucho tiempo, después de varias gestiones que se venían dando, buscando lugares, se habló con la gente de la Rural, se llegó a un acuerdo de trasladar a este lugar importante que tiene una instalación estratégica en la ciudad y que hoy no tiene un destino ya que ellos tenían la actividad de la feria pero ya están quedando en desuso, ellos propusieron destinar ese lugar con el fin de trasladar el frutihortícola y a futuro tiene el lugar necesario para llegar a ser una playa de transferencia de cargas, las condiciones que tiene son acordes a lo que uno necesita para un frutihortícola ya que el lugar donde está actualmente ya no corresponde, está en el medio del centro, genera inconvenientes tanto en el tránsito como a los vecinos del lugar, las arterias no tienen las dimensiones que necesitan para ese fin, donde se va a trasladar es un lugar que sí cuenta con infraestructura, se están haciendo los arreglos necesarios para lo que va a ser la playa donde van a llegar los camiones, tiene espacio para poder cumplir con el desarrollo normal de la actividad y reducir lo que son los riesgos de tránsito que en toda la zona es complicado”, expresó.

Asimismo aseguró que no fue una decisión arbitraria ya que “tuvimos reuniones previamente con los mayoristas, les habíamos comentado la iniciativa, estuvieron de acuerdo, nos plantearon la posibilidad de invertir en sus propios galpones cada uno si era necesario, les dijimos que íbamos a trasladar la inquietud a las autoridades de la Sociedad Rural pero que no había inconvenientes, dentro de todo esto está la posibilidad de que cada uno pueda plantear su metodología, está abierto dentro de lo que son las condiciones legales para que esto se pueda plantear y ellos estuvieron de acuerdo, ninguno planteó objeciones, entendieron la situación, incluso la zona de la Rural está creciendo mucho, tiene el acceso que se necesita para que se desarrolle la actividad, tenemos muchos camiones que ingresan los días lunes más que nada que vienen de otras provincias, hoy donde está genera un inconveniente importante y muchas veces siquiera llega a descargar la mercadería porque no tiene lugar donde hacerlo, desde la gestión del ingeniero Jofré siempre se habló con todos antes de tomar una decisión”.

Además manifestó que el gobernador Insfrán está al tanto de lo que ocurre. “El justicialismo es verticalista, el intendente tiene contacto directo con el gobernador en todas las actividades que se van llevando adelante, incluso el intendente forma parte de lo que es el Consejo de Covid-19 que preside el gobernador, siempre están en contacto y le va comentando las cosas y le va dando la venia para poder realizarlo”, expresó.

Asimismo dijo que el predio de la Rural no fue elegido al azar sino que “tenemos un estudio de la UNNE junto con la Universidad de Arquitectura y Urbanismo donde ellos hicieron un trabajo en el cual están todos los lineamientos, los ejes que vamos a seguir adelante, es un plan a 20 años, yo le explicaba a los mayoristas que no podemos elegir un lugar más cerca porque dentro de unos 4 años vamos a estar en la misma situación actual, esto tiene todo un estudio, está evaluado, dentro de las condiciones que están amerita que tienen las condiciones necesarias para trasladar el mercado, necesitan energía eléctrica, infraestructura de los galpones, sanitarios, el acuerdo es por 5 años pero eso no significa que transcurrido ese tiempo se van a tener que trasladar, es de renovación automática el contrato, aparte va a haber un desarrollo económico en toda la zona que va a beneficiar no solo al traslado del mercado sino que la gente de allí va a poder adquirir productos e incluso gente del interior que trae su mercadería la va a poder exponer. Los que se trasladan son los mayoristas, los camiones grandes que llegan no van a entrar más a la ciudad, pero después los minoristas van a continuar”.

“Se está hablando también del tema de generar un comedor, actividades los fines de semana, es un lugar muy lindo, las comodidades que van a tener para desarrollar la actividad es única, tanto como mercado, también el intendente solicitó que haya un Centro de Atención al Vecino N°2 con centro de emisión de licencias, con cajas de municipales donde también los vecinos de Villa del Carmen y de la zona van a poder asistir a hacer los trámites, asistir los fines de semana con actividades recreativas, tiene múltiples funciones, es un lugar muy amplio, muy lindo que va a tener un desarrollo tanto cultural, turístico a futuro, se va a desarrollar toda la zona, quizás uno no alcanza a dimensionar el fin que va a tener todo eso para la zona y para la gente que pueda desempeñar sus funciones como corresponde. La gente que trabaja va a seguir trabajando, incluso se van a generar más fuentes de trabajo”, señaló.

“Ya se iniciaron los trabajos, esto nos va a permitir un mayor control de camiones porque muchas veces cuando pasaban los controles de la caminera de los ingresos norte o sur decían que iban a cierto destino, mentían e iban a otro lugar, ahora como está la caminera muy cerca automáticamente los camiones que ingresan van a tener que entrar al predio de la Rural. Tenemos que entender que toda la zona donde está hoy el mercado se está convirtiendo en un polo sanitario y tenemos una escuela a metros, hay una capilla”, recordó.

Nadalich relató también que “el predio de la Rural se usa una vez al año, son 4 hectáreas y media las que están en concesión con el municipio, a futuro existe la posibilidad de que como tienen terrenos para atrás se pueda generar la playa de quiebre de carga, todo esto está planificado, no es que se toma una decisión sin evaluarla”.

Calles de tierra, trabajos

de bacheo y basura

Seguidamente se refirió a los trabajos integrales constantes que realiza la Comuna en la ciudad.

“Los trabajos se hacen en toda la ciudad, hay 4 mil calles de tierra y por ahí tuvimos una seguidilla de lluvias que las complican mucho, quizás el equipamiento con el que cuenta el municipio no es el que se necesita para mantener en condiciones todas las calles de tierra, hay un trabajo importante de tratar de ir recuperando día a día, es una falencia de infraestructura que se trabaja, por eso estamos trabajando mucho con financiamiento compartido donde más vecinos se comprometen. El plan de bacheo viene por distintos sectores de la ciudad, también se inició un plan con asfalto en caliente, muchas veces todas estas roturas que se generan hoy son porque por ahí los pavimentos tienen sus años y se van haciendo sellados de juntas constantes, son arterias que tienen su desgate y la circulación de camiones de gran porte tienen mucho que ver con los baches que se van generando”, explicó.

“Todas las áreas trabajan mucho, ya sea Obras Públicas, Servicios Públicos, Transporte, Subsecretaría de Gobierno, Hacienda, Cultura y Deporte, todos trabajan intensamente, la cuestión de la basura es un trabajo constante, es una cuestión cultural, donde hay recolección normal el vecino sigue tirando por comodidad en algún lugar la basura, la ciudad en su totalidad tiene recolección de residuos domiciliarios”, aseguró.

“El Municipio hoy tuvo un recambio, no nos quedamos en lo que es barrido, alumbrado, tenemos muchas actividades extras, crecieron mucho las actividades, creció mucho lo que es lo cultural, turístico, gastronómico que hoy quedó un poco en pausa por la pandemia”, expresó.

“Nuestro intendente va por más en cuanto a seguir la visión de lo que quiere dejar para la ciudad, por ahí nosotros no alcanzamos a dimensionar todos los cambios que se vienen haciendo en la ciudad, hay muchas cosas que se van recuperando y se hace un trabajo muy grande”, finalizó Nadalich.