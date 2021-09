El músico de Los Nocheros declaró en el juicio por violación contra su hijo: dijo que le confesó los abusos

Compartir

Mario Teruel, uno de los integrantes del grupo Los Nocheros, declaró ayer por la tarde como testigo en la segunda jornada del juicio contra su hijo Marco Lautaro, de 30 años, que se realiza en la capital de Salta. El imputado enfrenta dos causas por abuso sexual con acceso carnal y el músico aseguró frente al tribunal que increpó a su hijo al enterarse de la primera acusación, y fue entonces que le confesó otro ataque.

El músico y padre del imputado sostuvo que, tras tomar conocimiento, “apretó mal” a Marco Lautaro para que le contara la verdad sobre la acusación que pesaba en su contra. Y dijo que fue entonces que le confesó que también había abusado de otra menor.

Se trata de un caso, el tercero contra Teruel, que data de 2007 y que se tramita en la Justicia de Menores de Salta porque al momento del abuso el acusado era menor de edad y la víctima, hija de una amiga de la familia, tenía 7 años.

“Se me derrumbó el mundo”, siguió Teruel cuando relató que la abuela de la víctima menor de edad por el que llegó a juicio su hijo le dijo que había abusado de la niña. Luego, sostuvo que no conocía a la otra joven que acusa a Marco Lautaro, y que tenía 19 años cuando ocurrió el ataque. Tras la declaración del músico, fue el turno de la madre del imputado, Cristina Laspiur conocida como “La Mora”, pero, a diferencia del integrante de Los Nocheros, la mujer se abstuvo a brindar declaración.

El juicio contra Marco Lautaro Teruel comenzó el lunes de manera intensa. Una de las presuntas víctimas -que era menor de edad cuando habría ocurrido la violación- se desmayó a los pocos minutos de comenzar a hablar, mientras que el acusado se negó a declarar.

Antes del desmayo, lo que llegó a hacer la joven no fue poco: ratificó con su testimonio los abusos que habría padecido a manos de Teruel, cuando apenas superaba los 10 años. Después, perdió el conocimiento y se resolvió que continúe este martes con su declaración.

Las acusaciones contra el hijo de Mario Teruel, uno de los líderes del grupo de música folclórica, son muy graves. Está imputado en una primera causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño.

Durante la primera jornada, se leyó la requisitoria de elevación a juicio hecha por el fiscal de la causa Federico Obeid. Después, los jueces de la Sala III del Tribunal de Juicio de Salta, Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah, resolvieron rechazar una serie de planteos presentados por las defensas de los tres imputados, para luego darle lugar a las declaraciones. Se trataba de un pedido para que las causas fueran separadas y que las pruebas de audios ofrecidos por la Fiscalía fueran declaradas nulas.

En el inicio de la etapa testimonial, la madre de la víctima menor de edad brindó detalles de los hechos denunciados en contra del acusado. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Salta, la mujer sostuvo que notó profundos cambios en su hija cuando apenas tenías 11 años. Fueron modificaciones radicales de su conducta en las que llegó, incluso, a autolesionarse en diversas oportunidades. Además, contó que la joven intentó quitarse la vida.

También, reveló que su hija no le había contado antes acerca de los abusos porque, supuestamente, la mamá de Teruel era muy amiga de su abuela y tenía miedo de arruinar esa relación.

En la segunda causa, el joven fue acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con otros dos hombres, identificados como Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, quienes anticiparon que declararán el viernes, cuando comience a ventilarse la denuncia que los involucra.

La primera denuncia contra Lautaro Teruel fue radicada por la madre de la menor el 13 de marzo de 2019. El otro expediente se inició por otra denuncia hecha el 24 de mayo de ese mismo año, en la que la víctima dijo que el hecho tuvo lugar en enero o febrero de 2014, cuando ella tenía 19 años.

