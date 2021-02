El NEA tuvo un alza de precios del 4,3% en enero y en el último año ya crecieron un 43,9%

Compartir

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la región del NEA del mes de enero 2021 registró un incremento del 4,3%, por encima del nivel nacional, pero con una marcada desaceleración respecto a diciembre. Sin embargo, en términos interanuales, es la región que registra el mayor aumento del IPC del país con un alza del 43,9%.

En este marco, “Comunicación” (por aumentos en precios regulados de telefonía y celulares), “Transporte” (a partir de aumentos en el combustible y en el precio por adquisición de vehículos) y “Alimentos y bebidas no alcohólica” (empujados sobre todo por el aumento de las carnes y las frutas) mostraron los mayores incrementos, destacó la consultora Politikon Chaco, en un informe publicado en base a datos del INDEC.

Visto por regiones, la mayor alza de precios de enero se vio en el NOA con 5,5%, seguido por la región Pampeana con 4,6%, Cuyo con 4,5%, el NEA con 4,3%, la Patagonia con 4,1% y el GBA tuvo el mayor incremento con 3,3%.

IPC de enero 2021:

Resultados para el NEA

La región del Nordeste tuvo en enero 2021 un alza del IPC del 4,3%, muy inferior a lo registrado en diciembre, que fue del 5,5%, pero siendo a la vez superior al registro de los últimos meses con la sola excepción del mes mencionado.

Ante dicho incremento, el aumento de precios medidas en términos interanuales mostró un alza del 43,9% contra enero de 2020, siendo así la más alta de todo el país, tal como viene sucediendo en los últimos años.

Comunicación, transporte

y alimentos lideran la suba

En enero del 2021, la división que tuvo el incremento de precios más alto del NEA fue “Comunicación” con un alza del 13,1%, en línea con lo observado a nivel nacional y que responde a los aumentos en precios regulados de telefonía y celulares; le sigue “Transporte” con 6,3% de incremento (a partir de aumentos en el combustible y en el precio por adquisición de vehículos) y “Alimentos y bebidas no alcohólica” con un alza del 5,5%, empujados sobre todo por el aumentos de las carnes y las frutas.

En el otro extremo, la división de “Educación” (0,1%) junto a “Vestimenta y calzados” y “Vivienda, gas, electricidad y otros” (0,9% en cada caso) tuvieron las menores alzas.

A su vez, analizando las divisiones en función de su comparación interanual (enero 2021 vs enero 2020), la división de “Vestimenta y calzado” registra el mayor incremento con un 54,4%, a partir de las fuertes alzas mostradas en los últimos meses del año anterior. “Equipamiento y mantenimiento del hogar” (+52,5%), Recreación y Cultura (+51,8%) y “Alimentos y Bebidas no alcohólicas” (+51,3%) con las otras divisiones que muestran los mayores incrementos, y son además las que superan el nivel general del IPC NEA de 43,9%.

IPC NEA analizado por

aperturas regionales

Los mayores aumentos registrados en el mes de enero 2021 en el NEA, vista por aperturas regionales, estuvieron en “Servicios de telefonía e internet” (+14,9%) y en “Funcionamiento de equipos de transporte personal” (combustible y otros) con +8,4%. A su vez, la apertura correspondiente a “Alimentos” (sin incluir bebidas no alcohólicas) creció un 5,8%.

La apertura correspondiente a “Calzado” es la única que mostró una retracción de sus precios (-2,9%), al tiempo que “Alquiler de la vivienda y gastos conexos” y “Electricidad, gas y otros” fueron las que menos crecieron en el mes (0,2% y 0,3% respectivamente).

En la comparación interanual, se observa que la apertura de “Vestimenta” tiene la mayor suba de precio en el NEA (+60%), seguida por “Alimentos” con un alza del 53,5% contra enero 2020.

Alimentos: carnes vuelve

a mostrar el mayor aumento

En lo específico a los alimentos y bebidas no alcohólicas, en el mes de enero 2021 las “carnes” tuvieron, nuevamente, el mayor incremento de precios del mes en el NEA: creció un 9,2%, seguida por “aceites, grasas y mantecas” (+7,9%) y “frutas” (+7%).

En la comparación interanual, los rubros de verduras y frutas continúan mostrando los mayores incrementos: las “Frutas” registran un alza del 84,9% contra enero 2020; mientras que “Verduras, tubérculos y legumbres” se incrementaron un 72,2% interanual. Por su parte, las “Carnes” se ubican en tercer lugar en términos interanuales, con un alza del 69,9%, impulsado por los fuertes incrementos de los últimos dos meses.

Los precios regulados

crecieron por encima del resto

En el escenario de alzas de precios de enero, se observa que los precios de los bienes crecen por encima que los precios de los servicios: durante este mes, los bienes crecieron 4,5% y los servicios lo hicieron en un 3,6%; mientras que en la comparación interanual los incrementos fueron de 48,6% y 27,3%, respectivamente, con una brecha mucho más fuerte debido a que durante muchos meses precios regulados estuvieron congelados, generando así un aumento a una velocidad mucho menor que otros precios.

Sin embargo, en enero, observando justamente por categoría de precios, los “regulados”, por primera vez en mucho tiempo, crecieron por encima de los estacionales y los del IPC Núcleo: 5,1% contra 2,9% y 4,4% respectivamente. Esto se debe específicamente al descongelamiento de precios como el combustible y a incrementos autorizados por el Estado nacional como el de los servicios de internet y telefonía, que dispararon los incrementos de los servicios, pese a que aún hay muchos que siguen contenidos.

Pero en la comparación interanual los precios regulados todavía están por debajo del resto, por el congelamiento mencionado previamente: año contra año, muestran un aumento de solo 23,5%, contra 65% de los precios estacionales, y el 46,3% del IPC Núcleo.

