El noble gesto de Osimhen con Mauro Icardi tras la dura lesión que sufrió el argentino en el Galatasaray

Mauro Icardi sufrió la rotura de ligamentos cruzados y meniscos en su rodilla derecha en el partido que disputó con Galatasaray frente al Tottenham por la cuarta fecha de la primera ronda de la Europa League. Luego de la lesión del argentino, el elenco turco volvió a jugar por la liga y su compañero Víctor Osimhen le dedicó uno de sus festejos de gol.

Por la fecha número 12 de la Superliga de Turquía, el Galatasaray venció por 3-2 al Samsunspor con dos goles de Oshimen y uno de Michy Batshuayi. En el 1-0 parcial convertido a los tres minutos por el local, el nigeriano lo celebró con dedicatoria a Mauro: pidió una camiseta con el número 9 de su compañero y se lo mostró a todo el estadio. En una de las tribunas se encontraba el ex Inter de Milán que atendía a la escena bajo una sonrisa y aplausos.

El conjunto dirigido por Okan Buruk consiguió una importante victoria ante uno de los rivales que aspira a competir por el campeonato hasta final de temporada. Con los tres puntos obtenidos, los Leones se ubicaron en el primer lugar de la tabla con 31 puntos, mientras que su adversario quedó en la tercera posición con 25 unidades.

La lesión de Icardi se produjo cuando restaban pocos minutos para el final del compromiso ante los Spurs. El argentino quiso presionar al arquero rival y ejecutó un mal movimiento que perjudicó severamente su articulación y debió ser asistido de inmediato por los auxiliares médicos.

Los estudios compartidos por la entidad de Estambul detallaron la gravedad de la lesión y en un comunicado el club lanzó la peor noticia: “En los exámenes de resonancia magnética realizados en nuestro hospital patrocinador, Medicana, se detectó una rotura y daño de menisco en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de nuestro futbolista Mauro Icardi, lesionado en el partido del Tottenham de la cuarta semana de la UEFA Europa League. Ha comenzado la rehabilitación preoperatoria de nuestro jugador, cuya cirugía está prevista”. Se estima que podría estar 8 meses fuera del terreno de juego.

Además, el ex PSG realizó su descargo en las redes: “Buenos días, después de realizar los estudios esta mañana se confirmó la peor noticia. Rotura de Ligamentos Cruzados y Menisco. Toca estar fuera unos meses, con una sonrisa, trabajando duro y volver mejor. Deseo una temporada llena de logros y éxitos a mis compañeros y a toda la familia Galatasaray 💛🦁♥️Gracias a todos los que se preocuparon y están cerca en estos momentos. Un beso para todos, pronto estoy de vuelta…”.

La rotura de ligamentos cruzados y meniscos llega tras los rumores que vinculan al rosarino con River Plate. En las últimas semanas, el periodista partidario del Millonario Diego Borinsky, causó revuelo en Argentina por la supuesta llegada del goleador para disputar el Mundial de Clubes 2025. En su cuenta de X, Borinsky detalló lo siguiente:

“Hablé con gente cercana a Icardi. Mauro quiere reconquistar a Wanda. Resignaría dinero y su carrera en Europa. Hoy, con Wanda y las hijas de ambos viviendo en Buenos Aires, la única manera es estando cerca de ella. Esa es la puerta que se le abre a River. ¿Un préstamo quizás?”.

Si bien la tratativa no iba a ser sencilla debido a que el argentino posee vínculo en Galatasaray hasta 2026, tiene un salario millonario y además está catalogado como ídolo por los fanáticos turcos, ahora quedará completamente descartada teniendo en cuenta los tiempos de rehabilitación.