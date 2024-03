El novio de Zoe de GH llevará a su suegra a la Justicia: los motivos de la denuncia

En el marco del reality show Gran Hermano (Telefe) se generó una polémica que trascendió los muros de la casa, y que lejos de quedar como una anécdota puede tener repercusiones legales. Todo ocurrió a partir de que una serie de pruebas y testigos, se intenta elevar el caso a la Justicia para que se termine una supuesta campaña de difamación.

El hecho involucra a la concursante Zoe Bogach, su madre Aixa Abasto, y al novio de Zoe, Manuel Ibero. Este último, cansado de supuestas denuncias sin fundamento, emitió un comunicado en las redes sociales expresando los detalles que le molestan y refutando las acusaciones de la mujer.

“Buenas, a lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad, con la intención de manipular y generar odio en mi contra”, comienza el texto de Manuel.

“Lamentablemente, llegué a un punto en el que ya no soy capaz de guardarlo más (mi idea era esperar a que mi novia salga del programa y contar con su autorización para realizar las acciones legales correspondientes). Sé que llegado el momento ella entenderá porque me vi obligado a hacer lo que hice”, prosiguió, refiriendo a la joven que sigue adelante en el reality de Telefe.

“Debo nuevamente velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia, por lo tanto, procederé a exponer algunas de las barbaridades expresadas sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia desacreditando los dichos maliciosos e injustificados. Aclaro que ya inicié las acciones legales correspondientes y pronto les subiré la carta documento a mis redes”, destacó.

“Esto lo expongo recién ahora, porque mi intención siempre fue preservar mi familia, mi relación y nuestra intimidad e integridad, pero ya hay temas que exceden los límites de la normal tolerancia y lo que por lo menos yo, puedo aguantar”, expresó, antes de aventurar las razones por las cuales comenzó a recibir ese tipo de hostigamientos.

“Aclaro también que toda esta situación de odio y manipulación comenzó porque a esta persona no le gustaba que haga ‘lives’ en la plataforma de TikTok. Básicamente le molestaba que hable de mi relación con Zoe, o no sé. Todos los que vieron esos vivos saben que siempre hablé bien de ella, la apoyé y jamás busqué nada por fuera de eso. La situación se dio porque esta persona no quería que muestre un video (el cual mi novia había subido anteriormente a sus redes antes de entrar a la casa) en el que estamos los dos saliendo del boliche y charlando y riéndonos”, afirmó.

Incluso, aclaró otro de los cuestionamientos que se le hacían: “Jamás pedí canjes en nombre de mi novia, de hecho, el único canje que realicé fue de unas proteínas, el cual le había prometido a mi pareja que era el único que iba a aceptar mientras ella esté en participación en el programa”.

Pese a dar a conocer el comunicado, expresó que su intención es mantenerse al margen de lo mediático: “Creo que de todos los participantes que hay con novios/as en el programa, el que mayor perfil bajo y menos exposición tuvo soy yo (ya que no salí en ningún programa ni stream) y planeo mantenerme así porque así se lo prometí a Zo”.

“También aclaro que lo más probable es que ahora esta señora invente mil cosas más sobre mí para poder intentar ensuciarme, pero confío en que su nivel de credibilidad luego de haber inventado que le pegué a mi hermanito ya está por los suelos. Por último, a modo de respuesta a los audios que se filtraron, mi intención no es irme a vivir con Zoe ya que ninguno de los dos trabaja, ni somos capaces de mantenernos solos, y tampoco me gustaría separar a una madre de su hija. A mi parecer y tal y como me ha enseñado mi familia las madres son lo más importante que hay. Saludos”, cerró el joven.