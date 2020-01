El nuevo desafío de Wanda Nara: cómo será su participación en Gran Hermano VIP de Italia

Compartir

Linkedin Print

Wanda Nara no se detiene. La argentina se renueva y suma actividades profesionales en su vida dividida entre Francia e Italia. Además de ser la manager de su marido, Mauro Icardi, desde hace varios años, y ser comentarista del programa deportivo Tiki Taka, ahora participará de la nueva temporada de Gran Fratello VIP, la versión italiana de Gran Hermano Famosos.

El glamour acompañó a Wanda este martes, en la presentación del programa realizada en los estudios Cinetta, ubicados en la ciudad de Roma, donde la mujer tuvo la atención de todos los presentes. Nara lució un traje blanco con un corsette nude escotado con transparencias y se llevó todas las miradas. La mujer del jugador del PSG posó para las fotos con el conductor del programa, Alfonso Signorini, y su compañero, el cantante Pupo, para la prensa apostada en el lugar.

Lejos de exponer su imagen y su vida familiar en el reality, Wanda no será de la partida de los participantes que ingresen a la casa a jugar, sino que estará dentro del staff de columnistas que brindarán su opinión al show.

La decisión de la mujer de formar parte del reality sorprendió a muchos de sus seguidores ya que el año pasado se enfrentó a su cuñada Ivana Icardi, cuando la joven decidió ingresar a la casa de Gran Hermano a principios de 2019. Ivana ya había participado de la versión argentina en el año 2016, pero su llegada a Italia conmocionó a la familia. Apenas ingresó al programa, la hermana del futbolista ventiló todo los conflictos que tenía con su cuñada, a quien culpaba de ser la responsable del distanciamiento que había entre ella y el jugador.

“Soy la hermana de Mauro Icardi, que es un jugador del Inter», comenzó anunciando Ivana, cuando su hermano todavía participaba del equipo italiano. «Lamentablemente, la relación con mi hermano se arruinó desde el momento en que llegó una persona en su vida. Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él” fue la presentación que había hecho Ivana de ella misma al ingresar al programa.

“Ni a mi peor enemigo le deseo que le toque una mina así en la familia. Es conflicto familiar asegurado”, señaló Ivana. Y lejos de bajar el nivel de conflicto, redobló la apuesta contra Wanda: “¿Cuando dejará de ser mitómana y de intentar demostrarle al mundo que mi hermano tiene una relación con mi familia? Con razón saca tantas fotos, para después dejar evidencia de que tiene razón. Las relaciones familiares son día a día no una vez cada 1000 años”.