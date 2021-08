El Nuevo Desarrollismo Formoseño hizo pública su postura de acompañar a candidatos del FdT

Compartir

A través de un comunicado, el presidente del nuevo desarrollismo formoseño Carlos Penayo y su comisión directiva informaron que en el marco de las PASO apoyarán a los precandidatos Elena García, Ramiro Fernández Patri, Cristina Mirassou y Adrián Areco, pertenecientes al Frente de Todos (FdT). La decisión política fue adoptada luego de una asamblea llevada a cabo en la sede del Comité el jueves último.

Penayo explicó que “la decisión se fundamenta en la necesidad de continuar consolidando el modelo de provincia encabezado por el Dr. Gildo Insfrán y el modelo de ciudad del ingeniero Jorge Jofré”.

Agregó entonces que “nuestro espacio político viene aportando desde 1987 al Frente y fundamentalmente desde 1995 a Gildo Insfrán; también apoyamos al ingeniero Jofré que ha cambiado la ciudad hacia un desarrollo sustentable dándole una impronta con perfil turístico; ha mejorado notablemente nuestra capital con sus políticas de limpieza, iluminación, construcción de la peatonal, hospital de animales, apertura de calles, ripios, pavimentaciones, escuela de artes y oficios, mejoramiento integral de los barrios, por primera vez en la historia de Formosa boleto estudiantil gratuito para estudiantes, traslado a los discapacitados en combis especiales”.

Seguidamente destacó el trabajo del presidente del Honorable Concejo deliberante Darío Di Martino “que acompaña en todas las legislaciones enviadas por el Ejecutivo Municipal para hacer realidad las obras”.

Candidatos del

Frente de Todos

Al referirse a los candidatos del FdT dijo el dirigente que: “creemos que representan al modelo de provincia en vía de desarrollo y que garantizan que van a legislar en el Congreso Nacional acorde a los intereses de nuestra provincia”.

En este sentido, aclaró que si bien debatieron arduamente la posición en el equipo “hemos decidido seguir apoyando por muchas más obras para Formosa, por más trabajo, más oportunidades para la clase trabajadora y teniendo en cuenta que se han logrado nuevamente más de 100 obras para la provincia. Cómo no apoyar, cuando todo eso redundara en beneficio de todas y todos los formoseños, es por ello que instamos a todos nuestros seguidores y simpatizantes del nuevo desarrollismo formoseño a apoyar con su voto al modelo formoseño”.

“Claramente hay tres sectores de desarrollistas que participamos en la contienda electoral la que posee de forma tramposa el sello del MID, que son escasos seis o siete dirigentes que vienen rifando el sello a disposición del radicalismo y Juntos por el Cambio que fue el gobierno más extremista y que castigó a los formoseños, ya que no se avanzó con ninguna de las obras en los cuatro años de Macri con la gravedad de que son cómplices del endeudamiento historico que nos llevaron a todos los argentinos con el FMI”, dijo.

“Otro dirigente desarrollista respetado por nosotros es el empresario Ángel Bigatti que juega políticamente con Gabriela Neme, quien a nuestro juicio traicionó a todos los peronistas y aliados que la habíamos votado por el espacio Valores Ciudadanos; también está el sector del diputado Jorge Román que está con el gobierno y por último estamos los dirigentes mboriahu de los barrios del nuevo desarrollismo formoseño que apoyamos a este gobierno por convicción de mejorarle la vida a las familias formoseñas y no por intereses personales”, clarificó.

Para cerrar el comunicado, Penayo aseveró que “somos coherentes con nuestros principios, como nos enseñara nuestro líder Don Rogelio Frigerio somos frentistas y así lo hicimos y lo haremos manteniendo el frente con el PJ por el bien común y el desarrollo de nuestra provincia”.

