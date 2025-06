El Nuevo Desarrollismo ratificó su apoyo al sublema Valores Ciudadanos

En vistas a las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de junio, el espacio político Nuevo Desarrollismo Formoseño, encabezado por Carlos Penayo, expresó públicamente su respaldo a los candidatos a concejales del sublema Valores Ciudadanos del Partido Justicialista, liderado por el ingeniero Jorge Jofré.

En un comunicado difundido este fin de semana, Penayo hizo un llamado a los seguidores y simpatizantes del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) a acompañar con su voto a la ingeniera Malena Gamarra y al contador José Delguy, postulantes al Concejo Deliberante por dicho sublema. “Queremos que Formosa continúe por el camino del crecimiento y la transformación hacia una ciudad moderna, turística e integradora, con más obras de enripiado, asfalto, iluminación y limpieza”, señaló.

Asimismo, el dirigente destacó la necesidad de contar con un Concejo que colabore con el Ejecutivo municipal en la aprobación de ordenanzas clave, y enfatizó que los vecinos deben ser protagonistas activos de esta nueva etapa de desarrollo urbano y poblacional.

En relación a las candidaturas a diputados provinciales y convencionales constituyentes, Penayo reafirmó el respaldo del espacio a la boleta completa liderada por el gobernador Gildo Insfrán, apuntando a “consolidar un modelo de provincia que garantice políticas públicas de calidad en educación, salud, seguridad, vivienda y desarrollo industrial”.

No obstante, el presidente del Nuevo Desarrollismo también marcó diferencias internas con algunos funcionarios del actual gobierno provincial. En particular, criticó al Ministro de la Producción por haberle quitado, sin justificación, su puesto de trabajo tras más de tres décadas de acompañamiento al proyecto político. “Le pedimos al gobernador que revise estas decisiones; hay enojo en nuestro espacio, pero decidimos seguir apoyando al gobierno por encima de intereses personales”, sostuvo.

Penayo también fue enfático al criticar el modelo económico nacional encabezado por el presidente Javier Milei, al que calificó de “criminal” por el impacto negativo sobre los jubilados, trabajadores, pymes y sectores más vulnerables. “Este presidente y sus socios macristas no respetan la democracia ni tienen sensibilidad social. Están empobreciendo al pueblo y entregando la patria al imperialismo capitalista”, afirmó.

En este contexto, el dirigente desarrollista convocó a una “batalla democrática en todos los órdenes” contra lo que definió como un intento de “colonización” del país por parte del actual gobierno nacional. “El pueblo argentino ya está despertando de la mentira del supuesto cambio. Nosotros vamos a dar pelea dentro de la ley y el orden”, declaró.

Finalmente, el comunicado incluyó una propuesta concreta para incorporar en la futura reforma constitucional: la creación de la figura del Defensor de la Tercera Edad, como un gesto de respeto y valorización hacia los adultos mayores, en línea con el modelo de sociedades orientales como China y Japón.

“Una vez más, el Nuevo Desarrollismo Formoseño va a poner su granito de arena para garantizar la calidad de vida y el progreso de nuestra comunidad”, concluyó Penayo.