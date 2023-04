El nuevo edificio de la CGT será inaugurado en los próximos días

Dirigentes aguardan que la misma se concrete en el marco del Día del Trabajador. La infraestructura será utilizada para capacitar a los trabajadores en cuestiones sindicales.

Hilario Martínez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Formosa, se refirió a la nueva sede del organismo que será inaugurado en los próximos días y, aguardan, que se concrete en el marco del Día del Trabajador.

“Hoy gracias a un gobernador peronista, vamos a tener el edificio de los trabajadores, que va a estar al servicio de toda la comunidad, no solamente de los integrantes de la CGT”, indicó.

En ese marco, especificó que el edificio cuenta con 35 oficinas, tres salones multiuso y, en la parte delantera, un bloque con tres salones “para poder alquilar”; además, en la planta alta hay cinco oficinas “para mantener el edificio”.

“Porque hoy tenemos un edificio hermoso, lindo, pero esto tiene también su costo y a partir de que tomamos posesión tenemos que pagar la luz, todos los impuestos y necesitamos tener de alguna forma cómo solventar y mantener el edificio que nos está regalando nuestro Gobernador para los trabajadores”, explicó.

Martínez también recuperó la historia de “este terreno” que fue adquirido en el año 1947 por “los compañeros dirigentes sindicales de aquella época” que luego, en 1950, viajaron hasta Buenos Aires a “donarlo a la CGT”.

“Y toda esa historia hoy se plasma con este edificio, en el que vamos a empezar a desarrollar distintas tareas, con la infraestructura necesaria para capacitar a los jóvenes y a los no tan jóvenes profesionalmente y de condición sindical para que el día de mañana haya jóvenes listos, prestos en las distintas organizaciones sindicales que sean mucho mejor que nosotros, para llevar adelante una tarea sindical que es apasionante pero también es un poco ingrato a veces”, destacó.

En otro orden, el dirigente habló sobre los proyectos de obras en ejecución en la provincia y la generación de empleo; y dijo que “gracias a Dios, no nos podemos quejar” porque “tenemos suficiente trabajo” en ese sentido.

“Ahora se terminó de licitar, seguramente que en días más van a comenzar, otras 500 nuevas viviendas aquí en la Nueva Formosa; y en el interior, o sea que en cada localidad hay 30, 40, 50 viviendas nuevas que están comenzando a ejecutarse y también obras a través de Obras Públicas con fondos provinciales, la ejecución de varios colegios, escuelas, salas de primeros auxilios, hospitales”, señaló.

Y ratificó: “Una infinidad de obras que la provincia está haciendo frente y que implica la ocupación de la mano de obra”, al mismo tiempo que resaltó que esto dinamiza todos los sectores de la economía de “forma directa e indirecta”.

Por último, Martínez aseguró que el empleo “creció exponencialmente” y precisó que “hoy tenemos ocho mil compañeros que están trabajando a pleno”.

