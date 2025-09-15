El nuevo embajador Británico en el país presentó sus cartas credenciales al canciller Werthein

El nuevo Embajador Británico en la Argentina, David Cairns, presentó las copias de sus cartas credenciales ante el canciller Gerardo Werthein, durante una reunión que mantuvieron en la sede del Palacio San Martín.

Durante el encuentro, se realizó un repaso sobre el estado de la relación bilateral y se analizaron oportunidades de cooperación en diversas materias.

Ambos funcionarios destacaron la importancia de un vínculo diplomático que este año cumple 200 años, desde que en 1825 se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.

“Me siento muy honrado de poder representar a mi país ante la Argentina, justo en el año del Bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas”, dijo Cairns.

El flamante embajador sostuvo que “en estos 200 años hemos cultivado la cooperación en áreas tan diversas como el comercio, la política, la ciencia o la cultura, y eso ya forma parte de nuestras identidades como británicos y argentinos”.

“Espero profundizar esos lazos y apoyar lo que claramente es prioridad para nuestro Primer Ministro y su Presidente: el crecimiento y la prosperidad”, expresó Cairns.