«El nuevo sistema del PAMI les permitirá a los jubilados dejar de ser un número»

Compartir

Linkedin Print

Alberto Fernández y Luana Volnovich presentaron un nuevo mecanismo que, por primera vez en la historia, permitirá a los afiliados de la obra social elegir libremente entre 28 mil médicos especialistas y más de 1.000 centros de diagnóstico por imagen. «Nunca más las esperas de meses y meses para un turno», celebró la titular del organismo.

«Este nuevo sistema prestacional da mucha justicia, porque permite a los jubilados dejar de ser un número y pasar a ser una persona que decide», destacó el jefe de Estado al anunciar el nuevo formato, llamado «La libertad de elegir», con un acto en el Museo del Bicentenario.

El nuevo sistema, que posibilitará que los afiliados de PAMI puedan seleccionar libremente entre 28.000 médicos especialistas y más de 1.000 centros de diagnóstico por imagen, entrará en vigencia el 1 de marzo y permitirá acortar el tiempo de espera para acceder a las consultas profesionales, destacaron desde la obra social.

Para Fernández, el sistema anterior «de capitación dejaba muchas dudas» y ahora, con esta nueva modalidad, también habrá «un reconocimiento para los médicos, ya que les vamos a pagar dignamente lo que deben cobrar por una consulta y por la prestación que efectivamente dan».

«El actual es un sistema que no le paga a los médicos el esfuerzo que significa atender a un usuario del PAMI, con lo cual este sistema da mucha justicia porque le permite a los afilados dejar de ser un número y pasar a ser una persona que decide. Si el doctor Fernández no lo atiende que lo atienda el doctor Pérez o el doctor González o el médico que lo atienda», sostuvo el jefe de Estado.

En esa línea, el Presidente planteó la necesidad de «garantizar que el sistema funcione y que no haya pícaros que lo hagan tambalear, que cada uno cobre por el trabajo que realiza y que nadie se ponga se ponga a inventar servicios que no ha prestado, tratando de estafar al Estado».

En el inicio de su mensaje, Fernández recordó que el tema de «salir del sistema de capitación para pasar al sistema de pagar por la atención específica médica» lo plantearon con Néstor Kirchner en el inicio en su mandato presidencial (2003-2007).

«Siempre lo vimos muy complejo, porque los sistemas de fiscalización eran muy complicados. Ahora un afiliado lo hace todo electrónicamente», destacó, y agrego: «Uno tenía la sensación de que era imposible salir del sistema de capitación, que es un sistema para poner duda porque el médico cobra atienda o no atienda».

«Lo que con Néstor (Kirchner) decíamos que era imposible, lo has hecho Luana», destacó el mandatario al elogiar a la titular del organismo y remarcó especialmente su labor al frente del PAMI durante la pandemia de coronavirus, así como su «enorme inventiva» para garantizar los medicamentos gratis.

«No fueron dos años donde estuvimos paralizados, trabajamos como nunca. He visto a Luana y al PAMI trabajar para enfrentar la pandemia de dimensiones mundiales en un sistema de salud que habían dejado virtualmente en quiebra», dijo Fernández.

En ese marco, afirmó que el Gobierno va a «seguir poniendo en valor a los jubilados» y destacó que, con los medicamentos que reciben gratuitamente desde los primeros meses de su gestión, «un tercio de sus ingresos quedó liberado».

«No vamos a postergarlos y hoy estamos dando un paso más en ese sentido», agregó el jefe de Estado, tras recordar que cuando asumió el PAMI tenía una deuda de 19 mil millones de pesos.

«Luana trabajó muy bien y nos dio una solución y lo pudimos poner en marcha en el segundo o tercer mes de gobierno», puso de relieve Fernández sobre los medicamentos gratuitos.

Previamente, la titular del PAMI destacó que, «por primera vez en su historia de 50 años, los afiliados van a poder tener la libertad absoluta de elegir a sus médicos y especialistas, así como los centros de diagnóstico donde hacerse estudios» y añadió: «Nunca más las esperas de meses y meses para un turno».

Compartir

Linkedin Print