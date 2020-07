El Obispo Vicente Conejero aseguró que ante la pandemia “hay una mayor búsqueda de Dios”

Compartir

El Obispo José Vicente Conejero, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el difícil momento por el que atraviesa la humanidad ante la pandemia de coronavirus que obligó a que se aplicara una cuarentena obligatoria que aún continúa en la Argentina, un escenario impredecible que ha generado angustia y desesperación. Ante esto aseguró que las personas deben sacar “el lado positivo, ayudar al prójimo y ser empáticos” con los demás. Reconoció además que esa incertidumbre por el futuro acercó a las personas a Dios ya que puede “observar y sentir” que hay una mayor búsqueda de él.

Comenzó hablando de la particularidad del mes de julio en la vida de los formoseños, ya que es el mes donde se celebra el Día de la Virgen del Carmen, patrona de Formosa. “El mes de julio está dedicado a Nuestra Señora del Carmen de una manera especial de este año por esta pandemia del Covid-19, la iglesia es solidaria, se preocupa por toda la situación, dolor, angustia y sufrimiento, los gozos y esperanzas, las angustias y dolores del pueblo y de la humanidad lo son también de la iglesia, el designio de Dios es la salvación de todos los hombres y del hombre integralmente”, expresó.

Se refirió en ese sentido a la colaboración que brindaron al gobierno provincial, cediendo el Centro Juan Pablo II para alojar allí a los formoseños que regresaban a la provincia. “En lo que respecta a las relaciones de la iglesia con los gobiernos, son instituciones que tienen finalidades distintas, los estados y los gobiernos que tienen su autonomía y libertad también lo tiene que tener la iglesia. El documento del Vaticano II establece que la independencia y autonomía de la iglesia y del estado deben de darse siempre, sí después obviamente hay colaboración en favor del hombre, especialmente de los más pobres o de los que sufren y pueden establecer contacto y diálogo que es lo que ha sucedido ofreciendo por parte de la iglesia desde nuestra pobreza, el centro para que se use como alojamiento, la nuestra es una iglesia pobre por más que haya instalaciones que sirven para el desarrollo de la formación, de los retiros espirituales, nosotros vimos necesarios el poder brindar nuestras instalaciones ante esta emergencia de la pandemia”.

“Este mes es muy especial porque está dedicado a la Virgen María, esto tiene un gran significado y un sentido para nosotros, es un acontecimiento que está marcando a la humanidad entera, pero nosotros desde la fe no podemos tener la visión de algunos que carecen de una comprensión trascendental de la vida, pero que respetamos, hace días leía unos comentarios del filósofo Fernando Savatier al que le preguntaban sobre esto y tiene desde mi punto de vista, una perspectiva bastante triste y negativa, él decía que incluso vamos a salir y vivir peor después de esta pandemia, no lo pienso yo así ni aquel que es cristiano porque ya hemos indicado desde el principio que todo lo que sucede y acontece es para bien de los que aman al señor, bien lo dice el refrán de que no hay mal que por bien no venga, si bien estamos pidiendo al señor salir cuanto antes de esta pandemia para retornar a una normalidad con alegría y con libertad, creo que vamos a salir fortalecidos, señalo las cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia”, expresó.

“Tomando las palabras del Papa Francisco, estamos todos en la misma barca y vamos a sacar como consecuencia de esta pandemia de que el hombre no es autosuficiente como tal, hemos de reconocer la debilidad, fragilidad, vulnerabilidad de la naturaleza humana ante un virus como este, por más ciencia y conocimiento que tenga el hombre, hay que buscar a Dios que es el verdadero salvador y también la ayuda generosa y solidaria de los hermanos que de hecho la han expresado especialmente los sanitarios que se han jugado en esta situación”, destacó sobre el rol de los profesionales de la salud.

Expuso además que vieron la necesidad de colaborar con el gobierno provincial, teniendo en cuenta que había muchos formoseños que necesitaban volver a la provincia, pese a que eso trajo consecuencias y son los resultados positivos a coronavirus. “Sentimos mucho que el personal del Juan Pablo II haya dado resultado positivo, ellos están en estos momentos guardando la cuarentena, son riesgos que se corren, pero si es por ayuda a los demás uno tiene que asestar con paciencia, extraer de lo negativo y el mal todo el bien que podamos, uno debe reconocer la fragilidad humana, hay una expresión de Jesús que dice ‘Sin mí no pueden hacer nada’ y es verdad”.

Celebración del día de

la patrona de Formosa

Seguidamente contó cómo se hará este año la celebración de la Virgen del Carmen. “Será a través de las redes sociales, vamos a cuidar y resguardar todas las normativas sanitarias porque queremos ser prudentes en orden a esta pandemia, tengo entendido que el estado de emergencia es hasta el día 17 de julio en principio si es que no se prorroga y la fiesta de la virgen es el día 16 de julio, de todas formas el 7 damos inicio a la novena, nosotros celebraremos de manera virtual la eucaristía a las 20 horas y con otros sacerdotes, procuraremos guardando las medidas sanitarias, honrar a María y tratar de meditar la palabra de Dios”, explicó.

“Solemos tener la víspera el 15 y el 16 de julio, hacemos veladas, vigilias, procesiones, la misa también suele ser multitudinaria, este año no vamos a poder celebrar de esta manera pero esto no tiene que restar para nada y debe incrementar en nosotros el amor, la devoción, tenemos que incentivar y acrecentar el amor”, pidió.

Homilía

También reconoció que el discurso de ese día estará dedicado a la situación única por la que atraviesa el mundo. “Partiremos de la realidad porque uno no se tiene que inventar las cosas, tenemos que hacer que los hechos y la vida hablen, después extraer signos de esperanza en medio de esta pandemia, también percibo y observo que hay una mayor búsqueda de Dios y de confianza en él, desencantados a veces un poco de los proyectos y planes que los hombres tenemos cuando nos alejamos de Dios y prevalece sobre todo el crecimiento desmedido que atenta contra uno mismo que no vive en paz y contra la igualdad de los hombres, porque la avaricia y la ambición impiden que busquemos el bien común de todos y una igualdad”.

Para finalizar se refirió a la mayor susceptibilidad que hay en la sociedad como en los gobiernos y donde abundan los malentendidos. “Sin entrar en discusiones ni polémicas, a veces hay discrepancias en problemas comunes como este, Jesús dijo tantas veces que no tengan miedo, que no teman, eso puede iluminar este momento que vivimos, yo diría a todas las personas, más que nada a los que tenemos fe que con mayor razón no tengamos miedo, que no temamos a nada, lo importante es estar unidos al señor, a la iglesia, a la Santísima Virgen María, hacer el bien, ya pasará esto, debemos extraer todo lo positivo de esta realidad que al parecer es mala y no la queremos, vamos a poder sacar lo bueno, noto que hay una mayor búsqueda de Dios, la gente tiene más confianza en él”.