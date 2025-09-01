«El objetivo es lograr consolidar un sistema educativo de calidad»

El ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, marcó su “profunda satisfacción” por la ampliación de derechos en la nueva Constitución Provincial, en especial, valoró aquellos artículos vinculados a la educación incorporados en la décimo primera sesión de la Convención Constituyente, resaltando que esto demuestra también “la coherencia de ese proyecto de desarrollo con inclusión que es el Modelo Formoseño”.

“Es en esa dirección, en base a ejes rectores consagrados en nuestra Constitución, que nuestros representantes, los convencionales constituyentes” del bloque del Partido Justicialista, trabajan “ante las realidades que se modifican hoy dolorosamente en la Argentina”.

Por tanto, resaltó que desde el Gobierno provincial “la propuesta a la ciudadanía formoseña es garantizar derechos no solo existentes, sino también ir abriendo espacios para asegurar los nuevos derechos”, y, de esa manera, “consolidar un sistema educativo de calidad construido con una mirada integral”.

De lo contrario, planteó que “se dejaría de mirar al hombre como centro, sujeto de la acción de las políticas públicas”, entonces “así como lo formamos en Matemática y Lengua, también la educación sexual integral es esencial en la formación de un hombre y de una mujer”.

A pesar de que, “por ejemplo, parte de un bloque, principalmente libertario, decían que la ESI no está bien”, y que, incluso, a través de ella se promueven “la pedofilia y la homosexualidad”. Estas repudiables e irresponsables declaraciones fueron hechas por el convencional Fabián Firman durante la última sesión plenaria de la Convención Constituyente.

Por último, el titular de la cartera educativa señaló que, “si bien también desde el Gobierno nacional hoy se insta a las provincias argentinas a enseñar educación financiera, programación e inteligencia artificial”, pero “por supuesto sin financiamiento y sin recursos”, así y todo, “nosotros lo estamos haciendo ya”.