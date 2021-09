“El objetivo macro uno lo tiene, lo sueña y lo ilusiona, y lo va buscando en el día a día”

Compartir

Ese semblante y perfil bajo que siempre lo caracterizó no varía en absoluto, pero definitivamente estará al frente de uno de los desafíos más importantes de su carrera a nivel clubes. Y es parte de su esencia, de su naturaleza, pero entendiendo la ambición que emprende el proyecto que encarará esta temporada con La Unión de Formosa. Un equipo que se armó bien, que desde los nombres luce más que interesante, y que tendrá como conductor al protagonista de hoy: Eduardo Japez, Chiche.

Con 54 años (3 de febrero de 1967), el entrenador juninense tiene un recorrido ejemplar dentro del básquet nacional. Dirigió por años formativas de los seleccionados argentinos, y dentro del marco de la Liga Nacional pasó por instituciones como Argentino, su casa y el club con el que tuvo su primera experiencia como DT principal, y Estudiantes de Concordia, equipo al que dirigió dos temporadas (18/19 y 19/20). Hoy está en su año de regreso a la elite argentina, ya que en la pasada campaña emigró a Brasil para ser asistente de Rodrigo Barbosa en Caixas do Sul.

Mucho se viene hablando de esta versión 21/22 de La Unión, porque en ese primer pantallazo las sensaciones son alentadoras. Nico Ferreyra, Maldonado, Arn, Pato Tabarez, Thygesen, Fer Podestá, Chaz Crawford, Franco Vieta, Zac Cuthbertson… invitan a tener expectativas sobre lo que puede pasar con el equipo en la venidera temporada. Sabiendo esto y en un ida y vuelta con Prensa AdC, Japez resume su momento personal.

“Tenía un par de otras posibilidades antes de agarrar La Unión, pero cuando a mí me plantean esta posibilidad, sinceramente quería ir por este camino. No tuve dudas”, confiesa el entrenador sobre lo que le provocó la propuesta que llegó desde Formosa. Es un desafío grande, estar y formar un equipo competitivo, y dentro de este esquema, también entiende que el armado de su plantel es interesante.

“Con todo lo que se está hablando, del equipo, de la conformación, del equipo, de los chicos que fueron llegando, de esas parejas que se fueron armando en las distintas posiciones, hay algo que para mí es clave: tenemos que hacernos cargo. Tenemos que hacernos cargo de todo lo que se comenta. Pero hacerse cargo con la realidad del día a día. No podemos hacer oídos sordos a lo que se diga, porque en definitiva esto es algo importante. Mario (Romay) junto al resto de la dirigencia siempre tienen ese compromiso y fueron buenos armadores de equipos al margen de los resultados, y esta no va a ser la excepción. Y también desde ahí, en el momento en el que nosotros nos involucramos como equipo, también lo tenemos que saber”.

Más allá de ser consciente del buen grupo de jugadores que tiene en el plantel, el entrenador lleva la cotidianeidad de la pretemporada con cautela, con la importancia de que estos son momentos de plena elaboración del equipo. Es cuando se dan esos pasos sólidos en los que, una vez que uno tiene la materia prima, se van confirmando las expectativas y cierta ruta a futuro para el equipo.

En todo esto, la lectura que hace es darle un lugar de relevancia al Súper 20. No le representa un simple torneo más, de preparación o de prueba, sino que tiene pasa a ser también un objetivo, amén de lo que será luego la Liga Nacional, el gran anhelo.

“Estamos para el día a día, y eso será lo que nos va a marcar. Uno tiene objetivos. El objetivo macro uno lo tiene, lo sueña y lo ilusiona, y lo va buscando en el día a día en la forma. Hoy mi objetivo es empezar a hacer pie desde el 24 de septiembre. A partir de ahí, juego a juego, todo nos va a ir determinando y definiendo. Todo lo que estamos haciendo ahora es formar esa base sólida para competir desde el día. Para mí no pasa desapercibido el Súper 20, no lo estoy pasando de largo y ya pensando en la Liga Nacional, estoy construyendo el equipo al 24/9. A partir de ahí vamos a empezar a hacer pie y a partir de ahí tomaremos gran dimensión”.

Chiche sabe que tendrá por delante uno de sus desafíos más importantes de su carrera, porque su sabiduría se encontró por delante con una institución que se plantea grandes objetivos. Cuando dos caminos así se unen, con ese anhelo y hambre de conseguir algo importante, la ecuación es mucho más simple por el entendimiento que se genera entre ambas partes.

“Hoy me toca estar en una estructura que maneja una determinada cantidad de presupuesto, la persona que maneja el equipo sabe de básquet, entiende, conoce a todos los jugadores y dirige. Entonces yo tampoco puedo no ver eso. No puedo decirte que todo hoy es a prueba, si el equipo se gestó de la forma en la que quisimos. Acá hay una realidad, y es que cuando armamos el equipo todos los jugadores fueron los que pedimos. Entonces a eso voy con hacerse cargo también”.

