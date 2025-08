El Oficialísimo apura la Intervención Federal de Formosa (Por Blas Hoyos)

En medio de la farsa pseudodemocrática en la que se desarrolla la convención constituyente, el oficialismo renueva su postura “SECESIONISTA” de la Nación Argentina que solo logra reforzar la necesidad de una intervención federal.

Maniobras distractivas y demagógicas, intrascendentes,redundantes y obvias como la reivindicación de obras de infraestructura que en 30 años fueron incapaces de gestionar. El ramal c25 fue vilmente entregado en el altar de los sacrificios de la revolución privatizadora menemista, “Ramal que para Ramal que cierra”, se acuerdan.

El Gasoducto del NEA, desde el caso Skanska,queinvolucró al gobierno de Formosa a través de supuestas coimas pagadas con fondos del Fonfipro, pasando por el escándalo de los Cuadernos que involucró a todos los empresarios que construían el tramo del gasoducto del NEA en Formosa y que terminó con el robo de los caños.

El Acueducto , un proyecto del diputado Ventimiglia del radicalismo, que mereció la burla de los diputados del gildismo, que después plagiaron llevándolo a la categoría de la obra del siglo, que jamás fue siquiera incluido en el presupuesto nacional durante el gobierno de cristina ni de Alberto.

Sobreactuar la causa Malvinas (un obviedad redundante), después de haber boicoteado y ninguneado durante 50 años a nuestros héroes mártires del 5 de octubre o de la masacre de los 1000 originarios en Rincón Bomba, jamás reconocidos. Hablar de la causa Pilcomayo sin hacer mención del reclamo a la provincia de Salta por las 400 mil has. arrebatadas por el mal trazado de la línea Barilari, sin haber hecho nunca u solo reclamo, son todas situaciones que solo muestran la hipocresía de un régimen que durante más de 30 años destruyó una por una todas las oportunidades de desarrollo, mejoras y reivindicación de nuestra Provincia.

Pretender usar como cotillón decorativo y distractivo causas tan caras a nuestra esencia como formoseños que en realidad solo se utilizan para darle una pátina de épica berreta a un verdadero circo que pretende instalar un escenario pseudodemocrático donde en realidad, la república, la democracia , el debate tolerante y respetuoso, la libertad de expresión de las minorías están absolutamente prohibidos.

Así es como ahora pretenden imponer una mordaza legal y política a quienes no estén de acuerdo con lo que hace el régimen, prohibiéndoles autoritariamente a poner en duda la autonomía de la provincia, y propongan alguna acción que “ellos interpreten” (¿…?) como de intromisión de la nación o que hagan referencia a la intervención federal, todas estas acciones serán consideradas un delito y merecerán sanciones. Ahora… cómo se interpreta cuando el gobernador le arma municipios paralelos a los intendentes con los que no simpatiza? El ejemplo más claro es el caso de Las Lomitas o de la mismísima ciudad de Formosa, esto no es acaso una falta de respeto a las autonomías municipales?.

La Corte Suprema de la Nación, ya emitió un fallo declarando la inconstitucionalidad de la constitución provincial que hoy nos obliga a esta nueva y tercera reforma en su artículo 132 porque “no establece límites” a las reelecciones del gobernador y su vice, Pero lo más insólito es que en lugar de corregir errores agrega nuevos furcios constitucionales, por ejemplo este caso de Mordaza Legal a la oposición por si sola colisiona con los derechos y garantías individuales consagrados por nuestra carta Magna Nacional, también pretende obligar a los formoseños a desobedecer y desconocer otra figura de la constitución nacional establecida en su articulo sexto (6) como lo constituye la Intervención Federal. Por supuesto esta imposición es tan disparatada como inconducente y se caerá a los cinco minutos ante la más sencilla demanda de inconstitucionalidad pero bueno, en su miscroscópico mundo de fanatismo autoritario tal vez a ellos le sirva para ratificar su obediencia debida ante suSupremo Hacedor de todas las cosas.

Y son muy torpes por que con esto el gobierno provincial solo logra agregar un antecedente más a las causales de intervención federal de la provincia. En lugar de enmendar los errores que ordenó el fallo de la CorteSuprema, suma otro elemento para que la nueva constitución provincial vuelva a ser considerada Inconstitucional.

En este contexto y como conclusión final no creo que la presencia o ausencia de la oposición pueda ser conducente y constructiva, hasta ahora solo sirve para avalar y darle un barniz de falsa legitimidad a este circo pseudodemocrático donde solo actúan como deslucidos extras de una obra circense en la que nunca fueron incluídos, En fin tal vez sería interesante evaluar abandonar esta parodia constituyente, todos saben que el resultado será siempre el mismo, tal vez el hecho político más relevante y de mayor impacto que la oposición pueda generar, sea retirarse dignamente y dejarlos solos.

La verdad es que ante la intolerancia y el autoritarismo demostrados por el oficialismo, estamoscada vez más lejos de la República y la Nación Argentina, deslizándonos peligrosamente hacia regímenes incompatibles con la democracia, más cercanos a Corea del Norte o Cuba, lo único que hacen es avanzar empecinadamente hacia un nuevo fallo adverso de la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de esta nueva constitución provincial y avanzar inexorablemente hacia el único remedio democrático que queda, LA INTERVENCIÓN FEDERAL.

BLAS HOYOS, diputado constituyente M.C