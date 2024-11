El oficialismo suspendió reunión que buscaba dictamen para el Presupuesto 2025

Sin haber alcanzado un acuerdo con los gobernadores, el oficialismo suspendió este martes la reunión de la Comisión de Presupuesto en la que buscaba conseguir un dictamen para tratar el Presupuesto 2025 y el diputado libertario José Luis Espert -que comanda la discusión- aseguró que no llamarán a extraordinarias hasta que no se logre consensuar un texto.

«Tras dos meses de intenso trabajo hemos recibido a siete funcionarios del ejecutivo, hubo más de 30 horas de reuniones de trabajo. Sin embargo, todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el deficit cero», reconoció Espert.

Pero agregó: «La voluntad de esta comisión y del Ejecutivo encabezado por Javier Milei es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios. Si en las próximas semanas hubiera avances, el Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento».

«Con deficit cero todo, sin déficit cero, nada», cerró el Espert su corto anuncio en el salón de Pasos Perdidos, en el que no aceptó preguntas de la prensa acreditada.

Los bloques dialoguistas – a quienes la decisión del oficialismo los tomó por sorpresa- ahora quedaron recalculando y tendrán reuniones a lo largo de la tarde para redefinir su estrategia. La expectativa de ellos siempre estuvo puesta en que haya Presupuesto porque de lo contrario el Gobierno haría una nueva prórroga del de 2023, y eso es lo que los gobernadores querían evitar a toda costa.

Lo cierto es que a pesar de los contactos durante el fin de semana no se había alcanzado un acuerdo con los gobernadores, que se preparaban para firmar un dictamen propio incluyendo los cinco puntos que reclamaban.

Esos reclamos son: las deudas por las cajas previsionales no transferidas, La devolución del 1,9% de los impuestos coparticipables que financiaban la ahora disuelta AFIP; la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ejecutivo no usa, la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ejecutivo no usa, el financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017; y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Primeras repercusiones

Los más críticos del Ejecutivo tomaron el anuncio como una confirmación de sus sospechas: que el Ejecutivo en realidad no quiere Presupuesto para así tener más discrecionalidad en el movimiento de partidas.

«Si algo dejo en claro el anuncio del presidente de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados, José Luis Espert, es que, como veníamos diciendo hace tiempo, el Gobierno Nacional no quiere ley de presupuestos para el año 2025», apuntó Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria (UP). «Lo dije hace varios días. El gobierno no quiere presupuesto. No quiere leyes ni controles. Vienen por la Constitución, el estado de derecho y la República», sentenció el radical Fernando Carbajal.

«La reconducción del Presupuesto 2023 da vía libre a un ajuste aún más insensible», apuntó el jefe de bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano.

La semana pasada, UP, junto a Encuentro Federal, y el bloque radical Democracia para Siempre habían convocado a una sesión para bloquear el DNU de Deuda de Milei y modificar la ley que regula los decretos (dos iniciativas que golpeaban al poder del Presidente) pero bajo presión del Ejecutivo y su promesa de que habría dictamen de Presupuesto esta semana los gobernadores se replegaron y la oposición tuvo que suspender la sesión por falta de quórum.

Sin embargo, el Gobierno no cumplió: no cedió y no cede en las cuestiones principales que reclaman los mandatarios. La excusa es el «déficit cero».

Igualmente, bancadas como la de Encuentro Federal -que conduce Miguel Angel Pichetto- les habían acercado propuestas para financiar cada medida. Las opciones iban desde reducir el cupo fiscal de la ley de economía del conocimiento, que beneficia a Mercado Libre y otras grandes empresas del área; eliminar la exención de IVA para espectáculos públicos; la reasignación de partidas para la SIDE y la secretaría de Presidencia que Karina Milei; áreas que sí se incrementaron. Pero el Ejecutivo no lo aceptó.

Una hora y media antes de que arrancara el encuentro programado para las 15 de este martes, Espert les envió una comunicación a todos los integrantes de la Comisión en la que les informaba sobre la cancelación.

«Por expresas instrucciones del Sr. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Diputado José Luis Espert, se comunica que se suspende la Reunión de la Comisión convocada para el día de la fecha, Martes 19 de noviembre a las 15 hs. en la sala del 2° piso del Anexo C», señalaba el texto.

Al filo de los plazos

El oficialismo planificaba dictaminar el Presupuesto este martes para votarlo en una sesión el jueves.

El período ordinario vence el 30 de noviembre y el reglamento establece que solo se pueden votar hasta esa fecha proyecto dictaminados hasta 10 días antes.

Al ser levantada la comisión de este martes, al oficialismo ya no le queda más margen. El Presidente debe extender ordinarias o llamar a extraordinarias si quiere que se apruebe. De lo contrario extiende el del periodo 2023 como ya lo hizo en 2024.