El oficialismo y el PRO no juntaron el quórum y fracasó tratar la «Ficha Limpia»

La oposición dialoguistas y el oficialismo fracasaron, por falta de quórum, en su intento de conseguir que la Cámara de Diputados apruebe y otorgue la media sanción al proyecto de Ficha Limpia que impide que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas. El interés por la iniciativa se renovó luego de que la justicia ratificara la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad.

La propuesta iba a ser tratada en una sesión especial impulsada por el PRO, la Libertad Avanza (LLA) y la UCR pero llegaron a juntar 128 diputados pese a la colaboración de la mayoría de los radicales díscolos de Democracia para Siempre y de Encuentro Federal, el bloque de Miguel Angel Pichetto, que estuvieron en duda. hasta horas antes de la hora convocada para el debate.

La propuesta fue apoyada por los habituales aliados del Gobierno: los 3 representantes del MID, la mendocina Lourdes Arrieta, las sanjuaninas de Producción y Trabajo, y la tucumana Paula Omodeo. A ellos se agregaron el neuquino Osvaldo Llancafilo y el santacruceño José Luis Garrido, esta vez el faltazo lo dio su compañero de bloque Sergio Acevedo.

No bajaron al recinto los 99 de Unión por la Patria (UXP), la 5 de la izquierda y los 8 de Innovación Federal, estos últimos dejaron explícito su malestar por la decisión del Gobierno de clausurar, por lo menos por este año, el debate por el presupuesto 2025 que reclaman los gobernadores. Tampoco estuvieron en sus bancas los 3 diputados de Tucumán que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, quien hasta aquí fue un aliado firme del oficialismo y al parecer no llegó a un acuerdo con la Casa Rosada para las partidas del próximo año.

Fuentes legislativas contaron a Clarín, que en el bloque de Unión por la Patria hubo un fuerte aplauso «al compañero Jaldo» porque hizo que los diputados tucumanos no acompañarán con el número. «Y todo eso se hizo sin negociación», ironizó un diputado K.

En la filas del oficialismo se notó la ausencia del chaqueño Carlos García y la periodista Marcela Pagano, quien atraviesa las últimas semanas de embarazo. Pero también al macrismo le faltaron algunos diputados. Alejandro Finnochiaro se descompesó a 30 minutos del inicio de la sesión y tuvo que ser internado de urgencia en el hospital Fernández.

En tanto, Aníbal Tortoriello faltó con aviso mientras el santafesino José Núñez no llegó a horario. Silvana Giudici (PRO) hizo un pedido para prorrogar el inicio de la sesión 15 minutos, pero Martín Menem, presidente de la Cámara, no quiso apartarse del reglamento y dio por caída la sesión a las 12.30 con 128 diputados sentados, cumplido el plazo de media hora de tolerancia para reunir el quórum.

Dentro del sector dialoguista tampoco asistió por cuestiones de salud Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Mientras que por los radicales díscolos faltó Manuel Aguirre y por Encuentro Federal no estuvieron Natalia de la Sota, Florencio Randazzo, Jorge Ávila y Alejandra Torres.

En el debate en minoría, la diputada Silvia Lospennato, una de las promotoras de la propuesta anunció que pedirá una nueva sesión para la próxima semana, pero también reclamó al Gobierno que incluya el proyecto en un posible temario si finalmente se convoca a extraordinarias para tratar el presupuesto. La legisladora instó a que acompañen la propuesta para que «este Congreso vuelva a ser honorable y no la cueva de fueros para los ladrones a la patria”.

El oficialista Nicolás Mayoraz también se mostró confiado en que la propuesta será aprobada la próxima semana e incluso deslizó la posibilidad de incluir el tema en un posible llamado a sesiones extraordinarias. Mientras que Martín Menem confirmó que darán su apoyo a la propuesta del PRO.

En tanto, la radical Karina Banfi defendió la propuesta al remarcar. «No queremos ni coimeros, ni ladrones, ni lavadores de guita, ni prestanombres compitiendo de igual a igual en las listas con gente honesta. Estamos construyendo con los otros bloques”, transmitió.

La sorpresa de Manes

y la presencia de Pichetto

Hasta poco antes de la hora convocada para la sesión se especuló que el PRO y sus aliados no iban a llegar con el quórum, porque a la anunciada ausencia del kirchnerismo y la izquierda también se incluían a los representantes de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, el bloque que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau.

Sin embargo, uno de los primeros en llegar al recinto fue Manes encabezando a su tropa. El neurocientífico aseguró que desde un principio acompañó la propuesta de Ficha Limpia y anticipó que si hay una nuevo intento la próxima semana estará en su banca.

Según fuentes legislativas, cuando Manes decidió bajar al recinto fue acompañado por el resto del bloque, aunque otra versión aseguró que estaba previsto participar en el debate porque estaban seguros que al PRO le faltaban tres diputados para llegar al quórum.

Frente a la estrategia de Democracia para Siempre, en el bloque de Pichetto hubo una reunión de urgencia y se acordó también bajar en forma parcial para «no pagar el costo político» de estar ausentes. Primero llegaron Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño y Francisco Morchio, que responde al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Pero a los minutos sorprendieron ingresando Miguel Angel Pichetto y Emilio Monzó.

Cuentan en el Congreso que unos 10 minutos después de finalizada la sesión en minoría, Nicolás Massot se fue al tercer piso del Palacio Legislativo, hasta la oficina que supo ocupar el recordado José María Díaz Bancalari. Según especularon los testigos de la escena, el diputado de Encuentro Federal fue a hablar con Máximo Kirchner para explicarle las razones por las que su bloque tuvo que bajar al recinto en forma parcial. No trascendieron los detalles.

Al final, el quórum fue de 128 diputados. Cristian Ritondo, jefe del PRO, trató de ensayar una queja diciendo que había 129 y que la diputada Marcela Coli estaba en el recinto y se había levantado, pero eso fue rechazado porque las fotos la muestran que la pampeana estaba sentada en su banca.



El santafesino Esteban Paulón ingresó a la cámara y estuvo cerca de su banca pero no llegó a sentarse porque hubiera dado el quórum. Al final quedó la imagen de Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, fiscalizando la caída de la sesión.

La propuesta recobró interés luego de que la Cámara de Casación ratificara la condena de 6 años de prisión contra Cristina Kirchner acusada de corrupción. Sin embargo, el camino para aprobar esta ley es complejo porque al ser una norma electoral se necesita la mayoría absoluta -129 votos afirmativos- para ser aprobada.

Si finalmente obtiene la media sanción de Diputados, el proyecto deberá ser debatido en el Senado, donde el peronismo tiene 33 votos y para la sanción se requiere del apoyo de 37 legisladores.