El once que piensa Ibarra para el Superclásico ante River y la lista de concentrados de Boca

“Los jugadores tienen que disfrutarlo con la seriedad que representa el partido y hacer lo que siempre soñaron. Que ese sueño de niño vuelva a salir”. Con esa frase, Hugo Ibarra motivó a sus dirigidos en la última conferencia de prensa que brindó antes del Superclásico de mañana y, aunque no confirmó la alineación titular, dio algunas pistas del once que puede llegar a utilizar.

Aunque en la práctica de fútbol del jueves se había inclinado por un 4-3-3, dibujo con el que afrontó las últimas citas, este viernes sacó un delantero (Norberto Briasco) y sumó un mediocampista (Juan Ramírez) para conformar un 4-4-2. Respecto a una posible línea de cinco en el fondo, precisó: “Veremos. Contra Colón hicimos unos cambios y llegado un momento la pusimos, pero siempre trabajamos con 4″.

Así las cosas, según lo dispuesto por el Negro esta mañana, el Xeneize podría arrancar el domingo a las 17 en la Bombonera con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Darío Benedetto y Luca Langoni. Entre los relevos estarían entonces Carlos Zambrano, Óscar Romero y Beto Briasco, tres que tenían chances de estar desde el minuto cero.

Marcos Rojo, que estuvo en el banco de suplentes en la victoria ante Colón en Santa Fe después de dejar atrás una distensión en el sóleo derecho, no pudo terminar la práctica del miércoles. Ayer fue preservado y hoy sí sumó minutos junto a sus compañeros. “Está mejor, tiene un día más de recuperación así que mañana lo probaremos y decidiremos”, precisó el DT sobre el estado del capitán.

Los ausentes para la cita frente a River serán entonces Sergio Romero (continúa la puesta a punto en lo físico y futbolístico a la espera de la casi segura salida del club de Rossi), el Pulpo González y los lesionados Exequiel Zeballos y Sebastián Villa.

Al igual que en las últimas semanas, el plantel disfrutó de un asado junto al cuerpo técnico y parte de la directiva boquense en el Predio de Ezeiza. Luego del entrenamiento de mañana en Casa Amarilla, la nómina de 23 concentrados quedará concentrada de cara al Superclásico que se disputará en La Boca con público por primera vez desde que se decretó la pandemia del coronavirus (se registraron dos empates a puertas cerradas, con el agregado de que el local ganó la tanda de penales por Copa de la Liga en uno de ellos).

Lista de concentrados

Arqueros: Agustín Rossi y Javier García.

Defensores: Marcos Rojo, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Marcelo Weigandt, Frank Fabra y Agustín Sandez.

Mediocampistas: Alan Varela, Esteban Rolón, Pol Fernández, Cristian Medina, Martín Payero, Aaron Molinas, Juan Ramírez y Óscar Romero.

Delanteros: Norberto Briasco, Luca Langoni, Darío Benedetto, Nicolás Orsini y Luis Vázquez.

