El operativo de castración programado para este martes en el barrio Itatí se pospuso para el jueves, por cuestiones climáticas

La Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina informa a los vecinos y vecinas que el operativo de castración gratuita que estaba programado para este martes 9 en el barrio Itatí se pospone para el jueves 11, por cuestiones climáticas.

Desde el área comunal explicaron que, si bien el pronóstico no anuncia lluvias para este martes, prefieren postergar la actividad hasta que las calles estén en óptimas condiciones, posibilitando así que los vecinos puedan trasladar a sus animales sin inconvenientes para acceder al servicio de castración, desparasitación, vacunación antirrábica, atención primaria y asesoramiento legal.

De este modo, el Castramóvil estará presente este jueves, de 8 a 16 horas, en la plaza del barrio, ubicada en la intersección de la avenida José de Luca Barberis y Masferrer.

Asimismo, recuerdan a la comunidad que esta semana también tendrá continuidad la campaña de vacunación antirrábica en los barrios: este miércoles 10 estarán presentes en el barrio 20 de Julio y el viernes 12 en Namqom.