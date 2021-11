El orgullo de Agustina Cherri al ver a su hija Muna cantando con Luciano Pereyra: «Mamá babosa»

Compartir

Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Paul, tiene alma de artista. Y su mamá lo sabe. Sin embargo, la protagonista de La 1-5/18 no estaba preparada para ver a la adolescente cantando en el mítico Luna Park. Y menos, al lado de su ídolo, Luciano Pereyra. Pero este tan inesperado como triunfal debut en las tablas tuvo lugar en la noche del viernes, cuando el intérprete oriundo de Luján, que está presentando su tour De ahora en adelante, la invitó a subir al escenario para hacer una emocionante versión de Flaca de Andrés Calamaro.

“Parece un sueño pero no lo fue, y si lo pienso bien no podría ser de otra manera. Recuerdo hace 12 años atrás aquel recital, como los cientos que vi tuyos, te acompañé por todos lados, siempre juntos como amigos y familia compartiendo la vida”, comenzó escribiendo Agustina en su cuenta de Instagram, junto al video de ese momorable momento.

Luego continuó: “Pero ese concierto fue distinto, llegamos juntos al teatro, en tu camarín charlamos, reímos y me cuidaste como nunca, y sí, alguien crecía dentro mío, Muna estaba en camino…”. Y dio detalles de la relación con el autor de Si no es muy tarde con su hija. “La viste nacer, crecer, soñar, la consejaste, fuiste el primero en escuchar sus canciones, la guiaste y la guías en su camino. Hoy fue una noche mágica e inolvidable. Por primera vez pisó un escenario y fue en el Luna Park y de tu mano. Te amo amigo mío”, escribió.

Agustina, además, dejó en claro que la grabación mostraba la sensación de todas las presentes en el recital. “El video completo con mamá babosa, amigas emocionadas y todo hecho una fiesta. ¡Te amamos!”, puso en el final de su posteo, que inmediatamente se llenó de likes y felicitaciones para la pequeña.

Cabe destacar que, durante el concierto, Cherri había estado compartiendo historias en las que se la veía disfrutando de cada uno de los temas de Luciano, que coreaba llena de felicidad. Pero, después, mostró el momento en el que se abrazaba a su hija ya terminada su presentación y explicó: “Me preguntan y les cuento, nadie sabía que Muna iba a cantar, ella no lo imaginaba, yo menos. Simplemente, la invitó y ella aceptó”.

Pero la emoción no terminó ahí. Una vez concluido el recital, Agustina y su hija fueron a saludar a Pereyra a los camarines y la adolescente se prendió del cuello del cantante. “Ella le repite ‘gracias’ al oído y le dice algo que solo es para él y no me quiere compartir”, escribió la actriz junto a la imagen. Y después publicó el momento de su saludo con Luciano en una imagen que calificó como una “perlita del amor”.

Hace poco, Agustina se había referido a la decisión de Muna de incursionar en el mundo del espectáculo. “El problema es que cuando yo empecé no era como ahora, los medios no eran como en la actualidad ni había redes sociales. Hoy hay todo un mundo que me asusta más”, dijo. Y señaló que, al tener padres actores, la jovencita deberá lidiar con el mote de ser la “hija de”, más allá del talento que ella pueda demostrar. Aunque, obviamente, dejó en claro que tanto Gastón como ella la apoyan en su vocación.

