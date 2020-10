El paciente con cuadro moderado sigue con apoyatura de oxígeno

Compartir

De las 36 personas que actualmente se encuentran internadas en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, cinco de ellas presentan síntomas leves y uno solo está con cuadro considerado moderado. Así lo informó el médico infectólogo, Julián Bibolini, en oportunidad de participar ayer de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

El jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad, al brindar el parte médico de los pacientes con COVID-19, precisó sobre el caso del paciente moderado: “Se trata de un hombre que aún necesita de oxígeno, por lo tanto está en terapia intensiva, es quien había recibido el tratamiento de plasma convaleciente días previos”.

A su vez, aclaró que “no se está conectado a una máquina de respirador, sino solamente tiene una apoyatura con máscara de oxígeno”; no obstante, apreció que en los estudios de radiografía se observó que “todavía no ha mejorado como queremos”, mientras que su estudio de laboratorio está en los paramétros estables. Por esta razón sigue en terapia para una mejor observación clínica de su evolución.

Respecto de los cinco pacientes con sintomatología leves, uno de ellos presentó fiebre el domingo. “Es un hombre mayor de 60 años que tiene hipertensión, que justamente al ser factor de riesgo, se le sigue un control estricto con mucha observación por parte del personal médico del hospital Interdistrital Evita”, recalcó.

No obstante, indicó que “salvo esa fiebre, la radiografía no presentó mayores compromisos, y en razón de ello fue categorizado como cuadro leve, así que simplemente por los factores de riesgo que hice mención esperamos que no afecte su evolución”.

Finalmente, el resto de los pacientes se encuentra estable, y en el caso de los asintomáticos se espera en el transcurso de la semana poder tener alguna nueva alta.