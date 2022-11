El pádel de fiesta: La Rural de Buenos Aires recibe el World Padel Tour

Compartir

El mejor pádel del mundo retorna a la Ciudad de Buenos Aires a partir del martes 15 de noviembre, fecha en la que dará inicio, con figuras de la talla de Fernando Belasteguín, Agustín Tapia y Juan Lebrón, la edición 2022 del World Padel Tour (WPT) de Buenos Aires.

Con la presencia de los mejores jugadores del planeta, como los argentinos Martín Di Nenno, Franco Stupaczuk, Sanyo Gutiérrez y los ya mencionados Bela y Tapia, más la dupla número 1 del orbe, conformada por los españoles Juan Lebrón y Alejandro Galán, el certamen se realizará por sexta ocasión en La Rural de Palermo.

En la edición de 2021, el dúo campeón fue el que conformaba Di Nenno junto al español Paquito Navarro. El Turquito y el ibérico ya no juegan juntos, así que, como pareja, no podrán defender el título.

Mientras que Di Nenno comenzó hace semanas un proyecto nuevo junto al español Jorge ‘Coki’ Nieto, Paquito disputará esta edición al lado de su compatriota Miguel ‘Mike’ Yanguas.

El Buenos Aires Padel Master 2022 (así es el nombre oficial del torneo) será además el torneo despedida de un binomio muy querido en estas tierras: el de los argentinos Federico Chingotto-Juan Tello, quienes eran los jugadores en actividad que más tiempo juntos llevaban en el WPT.

Si bien Chingotto y Tello ya jugaron fechas con sus nuevas parejas, quisieron que el certamen porteño fuera su gran adiós, frente a su público y sus familias.

Belasteguín, prócer viviente y recontra vigente de este deporte, vuelve a llegar como uno de los favoritos al título junto a su compañero español Arturo Coello. Por dos motivos. Primero porque están finalizando una gran temporada, en la que están peleando por terminar como dúo Nº2 del planeta.

Y, en el caso particular de Bela, con el agregado de la confianza que sumó tras ganar el punto definitivo junto a Sanyo Gutiérrez para que la Selección Argentina se quedara con el título en el Mundial Dubai 2022 tras vencer por 2-1 en la serie final a España.

Esto último también aplica para Sanyo, que buscará que la dupla que conforma con el genial Agustín Tapia recupere sensaciones, luego de una gran temporada que se comenzó a opacar un poco en los últimos torneos.

La dupla Nº1 del mundo, Lebrón-Galán, llega con el objetivo de conquistar un nuevo título en una temporada en la que ya ganaron seis coronas y llegaron a otras cinco finales en este circuito.

Sin dudas Stupaczuk, tal vez junto a Bela el argentino de mejor presente, es con su compañero brasileño, Pablo Lima, un serio aspirante al título.

El mejor pádel del planeta retorna a la Ciudad de Buenos Aires y va a ser una fiesta.

