El padre de Camila Brignole volvió a insistir en su inocencia y pidió su libertad

Norberto Brignole, padre de Camila Brignole, la modelo formoseña que desde el 23 de diciembre se encuentra detenida en la Penitenciaría N°2 de la Mujer del barrio Guadalupe bajo la carátula de «Tentativa de Homicidio Doblemente Agravado por el Vínculo y por la Promesa Remuneratoria», en diálogo con el Grupo de Medios TVO volvió a insistir en su inocencia mientras aguardaba ayer una resolución de la justicia que le permita otorgarle la libertad y seguir de esa manera el proceso judicial en el que se encuentra involucrada, según su padre, sin pruebas suficientes.

Cabe recordar que Brignole fue apresada en el marco de la causa que investiga los disparos contra la casa del intendente de Ibarreta, Adán Jarzinsky, padre del joven con quien ella mantuvo una relación sentimental y quien se encontraba en el inmueble del barrio La Pilar cuando ocurrió el episodio la madrugada del sábado 21 de diciembre. Tras diversos allanamientos e investigaciones, la joven fue detenida ya que el delito del que se la acusa no es excarcelable.

«Estamos con su mamá esperando la definición por la libertad de nuestra hija que ya lleva 23 días detenida y hasta ahora no existe ningún elemento que la vincule a la causa por la cual está presa ya que está detenida por sospecha, además sin tener ninguna evidencia sigue detenida, hoy (ayer) vence el plazo para la definición de esta causa y es lo que estamos esperando. Somos optimistas, creemos que ella va a salir, va a estar libre y que esta causa va a seguir pero con nuestra hija en libertad», dijo.

«El plazo vence ahora por eso estamos esperando que nuestro abogado defensor nos informe y se determine la definición de la causa, como padres queremos la libertad de ella pero además no existen pruebas y esa es la razón por la cual creemos que debería estar en libertad», acotó.

Asimismo contó que realizaron varios pedidos de excarcelación. «Se hicieron varias presentaciones, algunas fueron contestadas negativamente, otras no fueron contestadas. Ella se encuentra detenida en la Penitenciaría Nº 2 de la Mujer que está en el barrio Guadalupe y es una situación que a nosotros nos apena, nos duele verla como está injustamente detenida allí, este proceso puede seguir, pero con ella en libertad, no entendemos la razón por la cual el juez que inició la causa se empecinó en quitar su libertad sin tener ningún elemento concreto para seguir teniéndola detenida después de 23 días».

«Nosotros estamos en contacto con ella y está apenada, tiene un hijo, tenemos un nieto de 8 años y todos sabemos todas las crisis que significan en un niño no estar con su mamá, ella es una chica trabajadora, tiene su negocio, sus actividades, no puede realizar nada y lo peor es estando detenida sin un elemento de prueba que la vincule en la sospecha, me llama mucho la atención el empecinamiento del juez, creemos en la justicia, que existen excelentes jueces que son administradores de la justicia, pero en particular este juez se empecinó con ella y durante el proceso de estos días han tratado de buscar de distintas formas, de encontrar algún elemento que la vincule, han realizado allanamientos, peritajes, han citado a declarar a otras personas, efectuado careos y de ninguna de esas acciones legales han surgido pruebas que vinculen a mi hija en esta causa, además incluso han surgido para mi de manera sospechosa otras denuncias, de un hombre que las hizo pero no a mi hija, sino que a su propia ex novia vinculándola a mi hija, a mi me asombra esta actitud porque detrás de todo esto existe una situación, la primera denuncia la hace el ex novio de mi hija, denuncia de sospecha a su ex novia, pocos días después otro ex novio denuncia a la novia tratando de vincular a mi hija, hombres que han sido instrumento para poder actuar de esa manera con una mujer encarcelándola, amordazándola, la causa cambió 3 veces de carátula y ella aun no tenía derecho de defensa que fue aprobada recién después de la última carátula que se mantiene hasta ahora donde se impide su libertad», denunció.

Asimismo indicó que «yo no quiero acusar sin tener pruebas, no quiero hacer lo mismo que ellos, solo miro los hechos y dicen que existen personas de sexo masculino vinculadas entre sí empecinadas en ir contra ella, me da vergüenza este tipo de actitudes que tienen, llevándola a prisión porque si ella estuviera libre la defensa probablemente sería diferente pero está en prisión y se empecinan en tenerla en prisión».

Para finalizar aseguró que en este momento que atraviesan se encuentran solos, con familiares que los contienen y amistades de su hija. «Nosotros tenemos el apoyo de la gente con la que tenemos un vinculo afectivo, que nos están apoyando como familia, que la conocen a Camila, a nosotros, pero otro tipo de apoyo no tenemos, la verdad en toda esta circunstancia estamos solos los padres, la familia, las amistades y el abogado que está defendiendo a mi hija, no hay nadie más pero vemos de la otra parte una especie de asociación de personas de sexo masculino que se empecinaron con una mujer, a mí eso me llama la atención, en un momento en que se está tratando de reconquistar los derechos de una mujer en una sociedad donde desde el poder político se enfatiza, se habla, se dice pero en los hechos nosotros podemos vivir a través de nuestra hija que este hecho concreto no tiene nada que ver con eso, estamos solos defendiendo a nuestra hija como corresponde legalmente sin apoyo de nadie».

Cabe destacar que para llevar detenida a la joven se realizaron amplias tareas de campo por todo el sector del hecho y zonas aledañas, efectuando descarga de filmaciones de las cámaras de seguridad de diferentes vecinos que se encuentran en las inmediaciones, como así también se recepcionaron declaraciones testimoniales que aportaron datos importantes sobre una mujer, ex pareja del joven lesionado, quien fuera sindicada como presunta responsable del hecho, según había informado la Policía.

Tras reunir elementos de interés para la causa, se solicitó órdenes de allanamientos para el domicilio de la mujer implicada, las de sus progenitores y un local comercial, realizándose dichas diligencias conforme lo dispuesto por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, lugares de donde se procedió al secuestro de elementos que resultan de interés en la investigación, como así también a la aprehensión de una mujer, mayor de edad, siendo trasladada a sede policial donde se le notificó situación legal y posteriormente alojada en la Unidad Penitenciaria Provincial de Mujeres a disposición de la Justicia.