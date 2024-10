El padre de Liam Payne en Bs. As: trámites en la morgue y la visita al hotel donde murió su hijo

El miércoles por la tarde el mundo se vio conmocionado por la partida de Liam Payne, exmiembro de One Direction, luego de que cayó del tercer piso de un hotel ubicado en Palermo. A 48 horas de la triste noticia, Geoff Payne, el padre del joven de 31 años, llegó a la Argentina para dar inicio a los trámites de repatriación. Primero pasó por la Morgue Judicial, ubicada en Viamonte 2151; y luego se dio cita en la fiscalía que investiga la causa. Su amargo recorrido finalizará en CasaSur, lugar donde su hijo encontró la muerte.

Horas antes, Geoff fue captado saliendo de un hotel ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, con un traje y rodeado por un grupo de seguridad conformado por tres personas, se subió a una camioneta de color negro, con los vidrios oscuros, y partió rumbo a la morgue para reconocer el cuerpo de su único hijo varón y acelerar el proceso de traslado, con el objetivo de enterrarlo en su pueblo natal, Wolverhampton.

Fuera del lugar, se concentraron distintos periodistas, que declararon que el hombre estuvo dentro de la sala forense durante media hora. Según pudo saber, Teleshow tras reconocer el cuerpo de Liam, se trasladó a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°16 y, luego, a Casa Lucía, el lugar donde se está alojando desde que aterrizó en el país hoy 5.45. Más tarde, el hombre tiene previsto concurrir CasaSur, hospedaje elegido por su hijo, para recoger sus pertenencias. “Fue un pedido que le hicieron la madre y las hermanas de Liam”, contaron a este medio.

En todo momento, Geoff estuvo acompañado por empleados de la Embajada Británica en Argentina y por un equipo de seguridad. Si bien no se sabe hasta cuándo se quedará en el país, dejó clara su postura de no hablar con la prensa.

El comunicado de la familia

Horas después de enterarse de la noticia, la familia de Payne emitió un comunicado en el que expresaron su profundo dolor: “Tenemos el corazón roto. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y le recordaremos por su alma amable, divertida y valiente. Nos estamos apoyando lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio durante este horrible momento”, dice el mensaje compartido por el medio británico The Sun.

La conexión de Liam con sus padres fue clave para mantenerse centrado en un entorno tan vertiginoso como el de la industria musical. Cuando se estrenó la película de la banda, llamada This Is Us, hablaron los miembros del clan Payne y las palabras del padre hoy resuenan con más fuerza: “Es el único hijo varón de la familia y ese tiempo ya no lo voy a recuperar, se fue. Y no puedo darle consejos porque ha visto más del mundo que yo”.

Sus dos hermanas decidieron mantener un perfil bajo y alejarse de los reflectores que seguían constantemente al menor de la familia. En sus redes sociales todavía no hablaron del tema; sin embargo, fueron parte del comunicado mencionado anteriormente.

Desde el año 2010, la boyband obligó a Payne a estar lejos de su familia. Durante cinco años, One Direction lanzó un álbum tras otro, recorrió el mundo en giras masivas y cosechó una legión de fanáticos. A pesar de la salida de Zayn Malik en 2015, la banda continuó un tiempo más antes de anunciar un final definitivo en 2016. Este descanso permitió a cada miembro, incluido Liam, explorar carreras como solistas.

Este recorrido por diferentes puntos del mundo generó que se tuviera que distanciar de sus familiares. Por eso, cada vez que tenía un momento libre, el joven regresaba a su hogar para reconectar con ellos, pasar tiempo alejado de las cámaras, los escenarios y disfrutar del lugar al que llamó hogar por muchos años.