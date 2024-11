El padre de Mauro Icardi habló sobre la separación del futbolista con Wanda Nara

El tenso conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que incluye un inminente divorcio, la confirmación del romance de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) con L-Gante y una reciente lesión del futbolista, logró acaparar la atención del mundo del espectáculo. Si bien la ruptura fue confirmada a mediados de este año, no fue hasta hace pocos días que la tensión explotó y comenzó un proceso legal que los enfrentó por completo. En este contexto, Juan Carlos Icardi, padre del jugador del Galatasaray, habló en una breve entrevista realizada por Pablo Layús, integrante del programa Intrusos (América).

El periodista se trasladó hasta el domicilio del padre del deportista para obtener su perspectiva sobre los últimos acontecimientos que rodean a su hijo. Mientras Juan Carlos trabajaba en sus tareas diarias, respondió con calma y sinceridad a las preguntas del cronista, pese a que, en un principio, se mostró reacio a realizarlo. Cuando se le consultó sobre el estado actual de su vínculo con Mauro, el hombre fue directo: “No sé, estos días no tengo relación con él”. Sin embargo, dejó en claro que estaba pendiente de la salud del futbolista, quien sufrió una lesión en una de sus rodillas en pleno partido. Ante la pregunta sobre cómo vivió la situación, el padre del delantero comentó: “Estoy preocupado por eso”.

A pesar de la distancia que parece existir entre él y su hijo, Juan Carlos reafirmó su disposición para mantener la conexión familiar: “Las puertas de mi casa están abiertas para todos, para toda mi familia”. Además, Layús también indagó sobre la relación que mantiene con sus nietas, Francesca e Isabella, fruto de la relación de Mauro y Wanda. Al ser consultado acerca de si ve a las nenas, el papá del deportista confesó: “Ahora no. Hace un tiempo…”.

En tanto, con respecto al conflicto mediático entre su hijo y la presentadora, se mostró reservado, evitando entrar en detalles. “Son cosas de grandes, de ellos”, deslizó sin intentar dar su opinión. Aunque sus respuestas fueron breves, reflejaron una actitud serena frente a la complicada situación familiar. Sus declaraciones dejan entrever el distanciamiento que existe entre ellos desde los últimos años.

Sin embargo, el padre de Mauro no fue el único integrante de la familia que se refirió a su vida pese a no estar en constante contacto con el jugador. El sábado pasado, su hermano, Guido, expresó sin filtro su satisfacción ante la inminente separación de la pareja. En ese caso, recurrió a un particular mensaje en las redes sociales.

“Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora es problema de otros”, escribió, acompañando la publicación por un emoji de aplausos, en alusión a Wanda Nara. Esta no fue la primera oportunidad en que apuntó contra ella, sino que también lo hizo dos años atrás junto a una foto de la empresaria, en la que se la veía sin ningún tipo de filtro fotográfico. “Qué asco de ser vivo”, lanzó, tenazmente, sobre su cuñada y madre de sus sobrinas.

Cabe recordar que durante 2023, cuando Wanda era la presentadora de Masterchef, Mauro fue invitado al programa de Telefe. En ese momento, al futbolista le dieron una función en el ciclo y se sumó al jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, como un “especialista en carnes” según la definición de la mismísima Wanda. “Sí, me gusta mucho el asado, hago mucho asado, mi papá también es muy buen cocinero, fue carnicero en su época y sabe de muchos cortes de carne y aprendí bastante”, dijo entonces el jugador recordando a su padre, Juan Carlos Icardi Beccaris.