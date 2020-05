“El país entero se está poniendo de pie”, afirmó el presidente Alberto Fernández

Compartir

El presidente Alberto Fernández destacó que “el país entero se está poniendo de pie y está empezando a producir”, en medio de la situación por el coronavirus, y reiteró que el aislamiento “no es el que hizo el daño” en la economía “sino la pandemia que ha paralizado el mundo”.

“No es la cuarentena, es la pandemia lo que ha complicado la economía del mundo. No discutamos más eso. La cuarentena sirve para que nos cuidemos, para que estos empleados de Toyota hayan vuelto a trabajar sanos”, reafirmó Fernández.

Así lo expresó al realizar hoy una recorrida por la empresa japonesa Toyota, en la ciudad bonaerense de Zárate, que reinició su producción el 18 de mayo, tras estar dos meses parada por la restricción impuesta por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Cada empresa que se reabre en la Argentina es un acto de celebración después de tanto dolor y tanto sufrimiento que la pandemia nos ha impuesto”, dijo el mandatario en un breve discurso tras la recorrida, que realizó junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y directivos de la empresa

“El país entero se está poniendo de pie, como se está poniendo de pie Totoya para volver a producir”, sostuvo el Presidente, acompañado también por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, entre otros.

En ese marco, insistió en que “la inmensa mayoría” del país está “funcionando, se está poniendo de pie y está empezando a producir”, a excepción de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, “un poquito Resistencia y otro poquito Córdoba”, detalló el mandatario sobre la zonas con mayor circulación del virus.

El Presidente celebró que los “empresarios vuelven a producir con la responsabilidad que hace Toyota y que días atrás lo mismo hizo Wolkswagen en Pacheco y lo ví también en Scania en Tucumán, respetando los protocolos a rajatabla, cuidando que sus empleados no se enfermen”.

Asimismo, destacó que Toyota “es una marca líder”, de la que dijo ser “usuario” y se manifestó feliz de que “esté otra vez operando en Argentina”.

En ese sentido, Fernández dijo que el Gobierno “hizo todo tan responsablemente que, aunque mucho duele, nos duele mucho menos de lo que nos pudo haber dolido si no hubiésemos hecho lo que hicimos, y lo que hicimos no lo hizo un gobierno, lo hizo la Argentina”.

En cuanto al rol del Estado, el jefe de Estaco destacó que la empresa ingresó en el plan de Asistencia al Trabajo (ATP), que ayudó a pagar parte del sueldo a las firmas con problemas para abonarle a los empleados.

Además, al igual que Kicillof, ponderó el componente nacional de la producción de la empresa, en alrededor de un 80%. y recordó que el “primero” que lo fue a ver para la reapertura de la industria automotriz durante la pandemia fue Ricardo Pignanelli, titular del Smata, quien le llevó toda la información con los protocolos necesarios.

“Así, trabajadores, empresarios y Estado, debemos trabajar, con mucha fuerza, tratando de pasar la pesadilla que nos ha tocado”, concluyó Fernández su discurso.

Por su parte, Kicillof enfatizó que siente “como pocas veces en la historia reciente una coordinación y un apoyo tan claro del Gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires”.

“Acá tenemos el resultado de una inversión privada con coordinación con el Gobierno argentino, que está produciendo 300 camionetas por día y exporta el 80% de lo que produce”, dijo y se preguntó: “¿Quién dijo que nuestro sector político puede tener un problema con el sector privado?”.

En tanto, el presidente de Toyota Argentina, Daniel Afione, se manifestó reconfortado por volver a reabrir y dijo que la fecha del retorno a la producción, el 18 de mayo, será muy recordado como “el día en que se empezó a salir de esta pandemia que nos trato tan mal”.

“Vamos a seguir apostando en la articulación pública privada para generar consensos que generan inversión y empleo, pensando en el largo plazo con proyectos sustentables para generar empleo”, indicó.

Toyota retomó la producción en las líneas de pick-ups Hilux y SW4, con un protocolo especial debido a la pandemia de coronavirus, según informó a Télam un portavoz de la firma.

La empresa volvió al trabajo con un solo turno de producción de 2,300 empleados y en ese lapso ya produjo unas 1.000 unidades que significan unos 20 millones de dólares de exportación, indicaron las fuentes. La semana próxima se agregará otro turno de trabajo.