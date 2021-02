El Pájaro de Vilma Palma e Vampiros recordó una divertida anécdota con Gustavo Cerati

Compartir

Linkedin Print

Mario Gómez contó cómo logró que el líder de Soda Stereo fuera a ver un ensayo de su banda anterior, Identi-Kit, cuando no era conocida.

Junto a los Vilma Palma e Vampiros, Mario Pájaro Gómez marcó una época allá por los años ‘90. Y la realidad es que, al día de hoy, todavía siguen sonando en fiestas de todo tipo temas emblemáticos como La Pachanga, Bye Bye y Auto Rojo, entre muchos otros. Sin embargo, antes de conformar esta exitosa banda, el cantante rosarino formaba parte de Identi-Kit , un grupo no tan conocido que, sin embargo, logró obtener la bendición del recordado Gustavo Cerati.

Invitado a Los Mammones, por América, el cantante no dudó en responder cuando Jey Mammón le preguntó por su anécdota junto a Soda Stereo. “Año ‘86. Primer disco de Identi-Kit. Ellos van a tocar antes a Rosario. Y yo, que era híper rompe pelotas, los fui a buscar a Sportivo América, dónde estaban cenando después de haber dado un recital en Newell’s. Y le tiré un cassette. ¡Un cassette a Cerati! Y Gustavo me dice: ‘Lo voy a escuchar’”, comenzó relatando Gómez.

Al tiempo, la banda que el Pájaro integraba junto a Claudio Mottura, Jorge Risso, Ricardo Vilaseca y Sergio Rivas, logró trasladarse a Buenos Aires. Y el cantante, que por entonces se desempeñaba como baterista, arremetió contra Cerati. “Lo empiezo a llamar por teléfono a la casa. Ellos estaban en pleno lanzamiento de Signos, en la cresta de la ola. El tipo me atiende: ‘Hola’. ‘Escuchame, Gustavo, soy el de Identi-Kit’. ‘Ah, sí, ¿como andas?’. ‘¿Escuchaste?’ ‘Sí, sí, me gustó. ‘¿Querés venir mañana al ensayo?’”, contó sobre su charla con el líder de Soda Stereo.

¿Qué respondió Cerati frente a tamaño atrevimiento? “Dale, ¿dónde queda?. Anotó. Al otro día estábamos ensayando y estaba el cuñado de Claudio que dice: ‘Che, acá están los chicos de Soda’. Y entra Cerati con todo el atavío: el tapado, los ojos pintados… Y atrás venía Charly Alberti. Nos quedamos todos con la boca abierta”, rememoró.

Emocionado con el recuerdo, el Pájaro contó: “Se quedaron toda la tarde, tomaron un café, les dimos facturas. Nos decían este tema me gusta, este no…Y el mánager les cantaba: ‘Nada, nada personal…’, mientras les pasaba por al lado. Se mataban de la risa”.

Finalmente, Gómez remarcó que se sentía un afortunado, ya que pocos podían contar con un recuerdo como el que él tenía junto a Cerati. “Pude llegar a compartir unas seis horas con esta banda que es gloriosa. Porque Soda es la mejor banda de rock latinoamericano, pero lejos”, concluyó. Y se animó a entonar unas estrofas de De Música Ligera, uno de los temas más emblemáticos de la banda de Gustavo, Charly y Zeta Bosio, perteneciente al disco Canción Animal.

Cabe recordar que, en el mes de noviembre, la banda liderada por el Pájaro sufrió un duro golpe por la muerte Claudio Garbolino, ex tecladista del grupo, quien falleció luego de haber contraído coronavirus. “Descansa en paz Claudio, gracias por los buenos momentos…”, habían publicado en sus redes sociales los integrantes de Vilma Palma para despedir a quien había sido su tecladista desde el 2006 hasta hace un tiempo, cuando dejó el grupo para formar parte del jurado del programa de talentos Voz x el 2, de la ciudad de Rosario.

Compartir

Linkedin Print