El papá de Luis Díaz ahora también es actor

Luis Manuel Díaz, padre del jugador Luis Días que hace parte de las filas del Liverpool de Inglaterra y la selección Colombia, se ha convertido en figura pública y la sensación a donde llega en los últimos meses. El guajiro cobró relevancia luego de que fue secuestrado el pasado mes de octubre y su caso recorrió la prensa nacional e internacional.

Luego de este suceso, el hombre se trasladó al continente europeo y se tomó un tiempo para compartir con su hijo y alejarse de lo vivido. En este camino se ha convertido en la sensación en redes sociales por sus publicaciones y su espontaneidad para todo lo que ocurre a su alrededor.

Gracias a esta exposición pública, hace algunos días sorprendió con su aparición en el más reciente lanzamiento musical del Mono Zabaleta, titulado El Secuestro. El pasado 14 de julio se estrenó en YouTube el video del sencillo y uno de los actores principales fue Mane Díaz, hombre que hace el papel de un investigador.

El videoclip muestra cómo se lleva a cabo el proceso de investigación de una joven que fue secuestrada por una banda criminal. En medio de la trágica situación hay espacio para la comedia que refresca la narración para quienes escuchan la canción y ven el video.

La letra de la canción describe muchos momentos que Díaz vivió a lo largo de sus tres días de secuestro. Frases como “Que te amarraron, que te vendaron, que no sabías ni dónde te llevaron” y “Que te agarraron viernes, temprano, y hasta el domingo fue que te soltaron” brillan por su peculiaridad y le entregan a la canción ese factor diferencial que atraen al público por casi cuatro minutos.

Felipe Saruma ha estrenado un nuevo video musical ambientado en un casino, donde destaca la producción y los efectos especiales que estuvieron bajo su dirección. El video cuenta con la participación de El Mono Zabaleta y Mane Díaz, quienes también se sumaron a la coreografía.

El video ya registra más de 40 mil visitas en un corto periodo, lo que refleja una acogida muy positiva entre los fanáticos del cantante y del padre del jugador. Miles de seguidores han dejado comentarios mostrando su aprecio por Mane Díaz, resaltando su papel en la producción y han dejado comentarios como: “Esta canción no podía tener mejor protagonista que Mane Díaz” y “Perdimos la Copa América pero ganamos un personaje increíble, el gran Mane Díaz, el más querido por toda Colombia”.

Mane Díaz, conocido no solo por ser el padre de una estrella del fútbol, sino también por su carisma, ha logrado ganar el afecto de los colombianos. Su actuación y las coreografías en el video han sido bien recibidas, sumando valor a la exitosa canción de El Mono Zabaleta.

Mane Díaz sobre su hijo

Hace algunas semanas, Mane en entrevista para La Red de Caracol Televisión, se permitió entregar detalles de la relación que lleva con su primogénito Luis Díaz, delantero de la selección Colombia: “Es un gran hijo, un gran profesional, una persona que se preparó para lo que es”.

El guajiro también reveló lo que las palabras que le entrega con relación a su carrera profesional, pues hoy por hoy se consagra como uno de los jugadores más valiosos para el combinado nacional y los Reds: “Tener mucha disciplina, ser muy comprometido con lo que hace, trabajar duro, incansablemente, mantener esa humildad que lo caracteriza y ser una persona muy sencilla, que trabaje con amor, que trabaje con sacrificio, porque de ahí, se se saca el resultado al final de lo que uno hace”.

En la Copa América que terminó el 14 de julio, Lucho estuvo cerca de un nuevo título pero las circunstancias no se lo permitieron. La Tricolor alcanzó el subcampeonato frente al seleccionado de Argentina, y ahora se preparan para estar de regreso con la camiseta de Colombia en el mes de septiembre para una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericana.