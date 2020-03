El papa Francisco confirmó que no participará en el retiro de Cuaresma, pero se mostró en público tras cuatro días

Compartir

El papa Francisco reapareció este domingo en público para el rezo del Angelus en la Plaza San Pedro, pero se mostró todavía afectado por el resfrío que sufre y confirmó que no participará del retiro de Cuaresma.

La tos interrumpió en al menos dos ocasiones el tradicional rezo dominical, aunque rápidamente la transmisión del Vaticano cambiaba de toma y pasaba a mostrar al público presente. Además, se notó la voz afectada del líder católico, quien canceló varias actividades en los últimos días.

“Desgraciadamente, un resfriado me obliga a no participar este año (en el retiro de la Cuaresma). Seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a la Curia y a todas las personas que están viviendo momentos de rezo, haciendo los ejercicios espirituales en casa”, declaró Francisco tras la oración, desde la ventana del palacio apostólico.

El pontífice, que nunca había cancelado tantas audiencias oficiales o compromisos en sus siete años de papado, había aparecido por última vez en público durante la misa del Miércoles de Ceniza, el 26 de febrero, cuando fue visto tosiendo y sonándose la nariz. Al día siguiente canceló una misa en Roma con otros sacerdotes, y el viernes no acudió a una audiencia con los asistentes a una conferencia sobre inteligencia artificial.

Fuentes del Vaticano informaron el sábado, de todas formas, que Francisco se encuentra muy bien de salud y de ánimo reponiéndose del resfrío que padece por haber participado el miércoles al aire libre en una misa. Esa actividad debía realizarse en el aula Paulo VI pero finalmente se llevó a cabo a la intemperie.

Desde la Santa Sede, además, descartaron las versiones de coronavirus o de una afección pulmonar más allá del resfrío. Es que su ausencia coincide con momentos de alarma en Italia por el brote, y luego de que besara cabezas y tocara rostros y manos de los fieles en la Plaza de San Pedro.

En Santa Marta, informaron, lo asiste provisoriamente Monseñor Fabián Pedacchio ya que su nuevo secretario personal, el sacerdote uruguayo Gonzalo Aemilius, todavía no tomó posesión de su cargo.

El retiro de Cuaresma al que el Papa no asistirá se celebra todos los años en Ariccia, un municipio 30 kilómetros que separan Roma. Se trata de una pequeña localidad entre los lagos Albano y Nemi, de poco más de 18.000 habitantes y que, asentada entre colinas y alejada de la bulliciosa capital italiana y de la concurrida Santa Sede, constituye un lugar propicio para la meditación. Este año el evento comenzará en la tarde de este domingo 1 de marzo y se prolongará hasta el viernes 6. Se desarrollará en la casa Divino Maestro de los padres palotinos y participarán los miembros de la Curia Romana.

El Vaticano no especificó oficialmente qué tipo de dolencia tiene Francisco ni cuánto tiempo permanecería sin contacto con el público, dijo únicamente que padece una “ligera indisposición” y solo informó que sigue trabajando en su residencia en la Residencia Santa Marta.

La enfermedad de Francisco -un paciente considerado de riesgo por sus 83 años y por haber perdido parte de un pulmón a causa de una enfermedad respiratoria cuando era joven- coincide con un momento de alarma general en Italia por el brote de un coronavirus, que mató a 29 personas en el país e infectó a más de 1.000 personas, en su mayoría en el norte.