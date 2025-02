El paradisíaco lugar que Ángel de Brito eligió para pasar sus vacaciones a puro relax

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), disfrutó de unos días de descanso en la Patagonia argentina, específicamente en la zona de los lagos de Neuquén, en Mari Menuco y luego cruzó a Chile para recorrer uno de los Parques Nacionales. Su ausencia del programa televisivo fue cubierta por Marcela Feudale, quien asumió temporalmente la conducción.

El periodista compartió imágenes de su escapada a través de su cuenta de Instagram, donde se lo puede ver navegando en el lago y disfrutando de los paisajes de la región. Habitualmente, su perfil en redes sociales está dedicado a contenidos relacionados con su trabajo, pero en esta ocasión optó por mostrar momentos de relax en un entorno natural​.

En sus historias subió, se lo pudo ver disfrutando del sol, la relajación y del estar lejos del escandaloso Wandagate. En uno de los videos que posteó se lo puede ver navegando por el lago, rodeado de la increíble naturaleza del lugar: con el sol de frente y el viento en su rostro posó para las fotos.

Luego de su paso por la Patagonia argentina, decidió recorrer los kilómetros que separan la provincia de Neuquén de Chile y eligió la zona de Villarrica, donde se encuentra una de las reservas nacionales. Este cambio de ubicación lo dio a conocer con un video desde el hospedaje, el conductor de Ángel Responde (Bondi Live) seleccionó un lugar con vista al lago, rodeado por una cadena montañosa. A este corto tan solo le agregó la bandera del país vecino.

El hospedaje que eligió para esta escapada tiene una gran vista de la naturaleza del lugar. Desde una terraza se puede ver el lago, con los barcos cerca de la orilla, las motos de agua en pleno funcionamiento y sobre todo la paz de no tener nada cerca, eso se debe a que el complejo tiene salida directa a la playa y no hay nada que perturbe la tranquilidad del ruido del agua.

Esta pausa llega luego de que a finales del año pasado postergara un descanso planificado tras el fallecimiento del periodista Jorge Lanata, evento que lo llevó a conducir un especial en homenaje a su colega. Ahora, de Brito aprovecha estos días para recargar energías antes de encarar un 2025 con nuevos proyectos tanto en la televisión como en el mundo del streaming, que incluye un nuevo programa junto a Yanina Latorre.

Mientras tanto, LAM atraviesa una reestructuración, en medio de cambios en la grilla televisiva que incluyen la incorporación de nuevas figuras y modificaciones en otros programas de espectáculos. Además de la ausencia de De Brito, Latorre, otra de las principales panelistas del ciclo, se encuentra en Miami, lo que ha generado inquietud entre los seguidores del programa​.

Yanina, a pesar de estar de vacaciones, mantuvo al tanto a sus seguidores y al programa del que forma parte de todos los capítulos de la novela entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Desde las playas de Miami, se refirió a la celebración por el cumpleaños de Magnolia, la hija menor de la actriz con Benjamín Vicuña. “Mauro llegó y está haciendo un asado en su casa para la hija de la novia nueva y amigos. Si soy Wanda enloquezco”, aseveró.

“O sea, Mauriño, no le festejó a la hija, no le mandó ni un regalo. A Valentino, que cumplió después, nada de nada. Amooor. No mezcles. No podés hacer esto. Y si lo hacés al menos no lo muestres”, afirmó. “Y sumale, que la Nipona, que es madre, en lugar de ayudar, sube todo para joder a Wanda y sus hijas (que deben sufrir de ver todo esto)”, opinó, con dureza.