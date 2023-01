El paraguayo Bruno Valdez fue presentado como refuerzo de Boca Juniors

Tras realizarse la revisión médica, el paraguayo firmó el contrato con el Xeneize.

Bruno Valdez se realizó la revisión médica y firmó el contrato que lo convirtió oficialmente en nuevo jugador de Boca Juniors. “Quiero agradecerle al presidente (Ameal), a Chicho (Serna), Raúl (Cascini), Román (Riquelme) y el Chelo (Delgado) que me dieron la bienvenida. ¿Por qué me decidí? Fue el deseo de venir a un club tan grande como es Boca. Lo hablé con mi padre y mi familia. Mi deseo era poder estar acá. Gracias a Dios lo pude cumplir. Estoy muy agradecido a todos, muy feliz, esto es un orgullo”, fueron las primeras palabras del paraguayo en la conferencia de presentación que se desarrolló en La Bombonera.

Si bien tenía un precontrato firmado con el Cruzeiro, el zaguero ex América de México explicó que sus ganas pudieron más. También las palabras de su compatriota Óscar Romero. “Recibí la llamada de la institución, pero la primera persona con la que hablé fue Óscar, quien también me ayudó bastante a tomar esta decisión. Me habló muy bien lo que es todo adentro del club, porque uno por afuera lo conoce y sabe la historia y todo lo que genera. Óscar me dijo que me íban a recibir con los brazos abiertos, que hay un grupo humano muy bueno y eso ayudó a tomar la decisión”.

*El importante rol de Óscar Romero y Tito Pompei, su ex DT, para decidirse por Boca Juniors.

“Sí hablé con Ibarra, quien me dio la bienvenida y le agradezco a él y a Tito (Pompei), a quien tuve en Sol de América como DT. Él también me ayudó bastante a tomar esta decisión porque me explicó todo lo que es Boca desde adentro”, indicó.

Mientras aclaró que desde lo físico está preparado para jugar, ya que realizó toda la pretemporada con el equipo mexicano, contó cuáles son sus cualidades: “Le prometo todo al hincha. Promesa de trabajo, entrega, disciplina y respeto. Me gusta mucho jugar desde lo físico y meter siempre. Hacerme sentir como jugador, tener la pelota y salir jugando. Me gusta mucho marcar goles. Ese es mi fútbol y cuando no se puede lograr, meter lo que haya que meter para guardar los resultados”.

“Estoy muy feliz, orgulloso poder vestir este escudo. Sé la historia del club, tengo en mi cabeza querer jugar ya. Poder entrar a La Bombonera con toda la gente y darle a ellos la alegría que se merecen. Estoy muy orgulloso”, valoró Bruno Valdez.

A la hora de hablar cómo se imagina celebrar su primer gol en el Xeneize, le hizo un pedido especial a Riquelme. “No sé cómo lo celebraré, pero me gusta mucho el festejo del Topo Gigio. Creo que tengo que hablar primero con el original (por Riquelme) a ver si me deja. Me gusta festejar así porque me gusta escuchar el gol, hay que hablar con el Diez”, bromeó.

Sobre sus preferencia a la hora de desempeñarse en la defensa, teniendo en cuenta que además de zaguero, ha jugado como lateral derecho, explicó: “En la selección (de Paraguay) siempre jugué de lateral (por la derecha) cuando querían una ayuda, pero en los clubes siempre fui central. A mí me gusta jugar más ahí, pero si me dicen que necesitan un ayuda para el DT y el equipo, lo hago sin problemas”.

El zaguero de 30 años ingresó temprano a una clínica porteña junto al colombiano Mauricio Chicho Serna, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, y después de poco más de tres horas se retiró sin brindar declaraciones. Valdez, de último paso por América de México, luego se dirigió a La Bombonera donde firmó un contrato por tres años con el Xeneize para convertirse en el primer refuerzo del plantel conducido por Hugo Ibarra.

La primera cara nueva recién podrá conocer al cuerpo técnico y a sus nuevos compañeros la próxima semana cuando regresen al país después de disputar la final de la Supercopa Internacional ante Racing Club en Emiratos Árabes Unidos.

El paraguayo, integrante del seleccionado dirigido por Guillermo Barros Schelotto, tenía una negociación avanzada con Cruzeiro de Brasil, pero finalmente se decidió por la oferta del club argentino.

Según informa la prensa paraguaya, el llamado del vicepresidente Juan Román Riquelme a Valdez fue clave para el cambio de planes. Aunque el defensor tenía contrato con América hasta mitad de año pero no hubo avances por la renovación y rescindió de mutuo acuerdo, ya que el club necesitaba liberar un cupo de extranjero.

El paraguayo surgido de Sol de América llegó al fútbol mexicano en 2016 después de un gran paso por Cerro Porteño. El defensor, que puede desempeñarse en ambos puestos de la zaga central e incluso de lateral derecho, tiene 240 partidos como profesional y otros 32 como internacional de Paraguay.

La particular bienveida

de Jorge Amor Ameal:

“Hoy le decía a Bruno que cada vez que nos toca tener a un paraguayo nos llena de emoción y cariño. En algún momento de la historia nuestro país protagonizó una guerra injusta, que fue la de la Triple Alianza y le pedí perdón por el pasado. Por el presente queremos ayudarlo y agradecerle mucho. Sé que abandonaste un contrato muy importante para venir a jugar en Boca, eso es muy importante para que sepan todos que fue del fútbol brasileño. Que se sienta como en su casa, le sobran condiciones como jugador. Esperemos que a corto plazo nos empiece a dar las satisfacciones que todos queremos”.