«El paro de transporte fue porque la UTA y la FATAP no se pusieron de acuerdo en las paritarias de este año»

El funcionario municipal resaltó que la medida de fuerza se llevó a cabo en todo el país y evidenció la desigualdad en subsidios nacionales para el área que recibe Formosa a comparación del resto del NEA.

El subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa, Fabián Cáceres, se refirió al paro de transportes llevado adelante en todo el país el pasado martes 26 y ratificó que el mismo se dio a raíz de que la Unión Tranviaria del Automotor (UTA) y la Federación Argentina De Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) “no se ponen de acuerdo en la paritaria para este 2022”.

“Tenemos que decirles a los vecinos y vecinas de Formosa que esta medida de fuerza fue consecuencia de las negociaciones que se están llevando adelante entre el gremio de la UTA y la FATAP, es decir, que no llegaron a un acuerdo y el gremio de la UTA decidió llevar adelante una medida de fuerza de un paro por 48 horas”, indicó.

Y agregó: “Frente a esta medida, el Ministerio de Trabajo de Nación dictó una conciliación obligatoria para que las partes puedan, en 10 días, acercar sus realidades y llegar a un acuerdo”.

Ante esta conciliación dictada por el Ministerio, explicó el funcionario, la UTA decidió no acatar y como consecuencia hubo entre ocho y 12 horas de paro tanto en Formosa como en todo el país, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

“Y después fue intimado por el Ministerio de Transporte y el de Trabajo de Nación a que acaten la conciliación obligatoria y fue así que en horas de la siesta volvimos a tener el transporte público de pasajeros”, señaló.

En ese marco, durante las horas de paro, el Municipio de la Ciudad, a través de la Subsecretaría de Transporte, primero intimó a la empresa a que cumplan con el servicio de emergencia, pero al no tener respuesta “tuvimos que acudir a las combis, estos transportes punto a punto que hoy tiene la ciudad y se cubrieron algunas líneas hasta que se reestableció el servicio de colectivo”.

Asimismo, Cáceres hizo saber a la comunidad formoseña que, dentro de la distribución de los recursos del subsidio nacional, Formosa es la provincia “que menos recibe”.

“Hasta el año pasado Chaco estaba recibiendo 32 millones de subsidio, Corrientes 41 y Formosa 7,7 millones de pesos; se da una mala distribución, que es lo que el gobernador reclama en cada reunión que se hace de gobernadores del Norte Grande, que sea más equitativa la distribución de recursos dentro del área de transporte para que Formosa pueda seguir manteniendo el transporte público de pasajeros”, fundamentó.

Y añadió: “Nosotros hacemos también ese reclamo para que podamos recibir más recursos y no se lleven adelante estas medidas; y por supuesto los trabajadores van a cobrar en tiempo y forma una vez que Formosa reciba más recursos”.

Por último, el subsecretario municipal reconoció que “estas idas y vueltas” que tiene la UTA con la cámara de empresarios del transporte, perjudica principalmente a los usuarios que deben tomarse el colectivo todos los días para trabajar, ir al médico o llevar a los hijos a las escuelas.

“Pero esperemos que, en los próximos 10 días dictados por la conciliación obligatoria para llegar a un acuerdo, puedan llegar a un monto fijo de paritarias, porque también tenemos que entender que los trabajadores del volante tienen que tener las mismas paritarias que los choferees de la CABA y es lo que están reclamando los del interior”, concluyó.

