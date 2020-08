El Parque Nacional Río Pilcomayo con “daño inconmensurable” por incendio

Compartir

Néstor Sucunza, intendente del Parque Nacional Río Pilcomayo, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que días atrás el lugar, considerado el segundo de mayor diversidad biológica de la Argentina, sufrió el incendio intencional de unas 2 mil hectáreas, lo que provocó un daño “inconmensurable”, teniendo en cuenta que la zona es “muy preciada” debido a la diversidad de aves, insectos y vegetación. La sequía agobiante que padece el sector permitió que el fuego avance de manera descontrolada incluso arrasando con un estero.

“Vivimos una sequía histórica, extrema, yo retomé el cargo después de 9 años a partir del 1 de marzo como Intendente del parque y me encuentro con estas condiciones climáticas que he visto en algún momento, pero no tan extremas, en el año 2000 hubo una sequía importante y están las sequías estacionales en algún momento del año donde hay incendios producto de negligencia de campos vecinos que queman para mejorar la pastura pero lo hacen en condiciones desfavorables y se terminan prendiendo los otros campos vecinos y de allí ingresa al Parque Nacional, pero después tenemos un accionar delictivo como en este caso que tiene que ver con los cazadores, cuatreros que ingresan al parque o pasan para Paraguay y en el trayecto a la vuelta de regreso para cubrir sus huellas prenden fuego y el siniestro es atroz”, comenzó diciendo.

“Siempre ocurren estas cosas y en este caso estuvimos desde el 1 de agosto, el 2, el 3 y el lunes por la noche con el incendio que ya fue controlado y enfriado con un frente bastante basto porque se trató de un estero, son hectáreas dentro de una jurisdicción importante que hacen al conjunto, en este momento desde que asumí estoy apagando incendios, ahora seguimos en lo que se llama guardia de ceniza, se recorren las brasas apagadas porque es un colchón de vegetación en un estero, no se trata de un manto de vegetación y suelo sino que es una capa densa de vegetación que se quema como un cigarrillo, es una cosa enorme de miles de hectáreas, eso se apaga y se controla, no nos podemos descuidar”, explicó.

Asimismo aseguró que confirmaron que el siniestro fue intencional. “Por donde se inició sabemos que fue así, eso lo determinamos y aparte saltó el punto de calor en el satélite, cuando eso salta ya los causantes no están ahí, tiene que ser un fuego ya con temperatura para que lo tome el satélite y a partir de ahí se arma todo un movimiento, la logística para llegar al lugar y cuando lo hacemos ya no hay nadie, excepto el fuego para apagar, esto se trató de eso porque además es un lugar raro, el parque está cerrado al público por la situación sanitaria pero aparte de eso son lugares donde no hay presencia de personas, excepto las irregulares, no son incendios naturales porque tampoco hay tormentas eléctricas, el cielo está totalmente despejado, se descartan incendios naturales por el clima precisamente y por el lugar donde aconteció, son lugares donde cada tanto son visitados por cazadores y el daño es irreparable porque además del tema de la caza, en este caso el daño vital es inconmensurable, tiene que ser un sujeto pirómano, psicótico, digno de mostrar, en algún momento hemos capturado alguno y han terminado en la justicia federal pero en este caso estamos revisando la investigación a través de las vías correspondientes para ver la manera de evitar esto, por lo menos prevenir los futuros ingresos al parque de este tipo de personas”, expuso.

“Debemos destacar la comunidad lagunense que apoya mucho el Parque Nacional, mucha gente lo disfruta, lo valora, después de tantos años de difundirlo, a partir de sus valores naturales únicos se lo cuida, pero hay un grupo de inadaptados que tienen ese vicio de la caza furtiva y demás y terminan haciendo estos desastres”, lamentó Sucunza.

“Contamos con el coraje, compromiso de todos los brigadistas de incendios de parques nacionales y los guardaparques que apoyan a los brigadistas para suprimir el fuego”, destacó.

Respecto a si se puede estimar el área dañada, señaló que “este último incendio calculamos que afectó a unas 2 mil hectáreas de las 63 mil de superficie del parque, hacía mucho tiempo que no se quemaba, estábamos haciendo estudios de la dinámica del pastizal, hace falta que no se queme un tiempo para conocer, aparte para que se diversifique el pastizal, no hay producción vacuna sino biodiversidad, insectos, aves, hay como etapas de sucesión, de un año a otro y se va mostrando la diversidad, aparecen aves que no se encontraban y el fuego es como que resetea todo, lo pone todo a cero, arranca con una nueva lluvia, con semillas de otros lugares vecinos que no se quemaron, ahora se incendió un lugar que era muy preciado en ese sentido porque hacía mucho que no se quemaba, empezamos de cero y estamos esperando una lluvia al igual que todos, que los vecinos productores del parque que tienen campos y con los que tenemos excelente relación, pero hay un grupo de inadaptados que se cuela por esos campos, ingresan al parque, no estamos de acuerdo para nada con eso pero no se puede evitar, por lo menos por ahora son más las consecuencias, han quemado una hoja de palma, eso es inmediato y las consecuencias son dantescas, no es que estuvieron un día quemando, ellos pasaron, prendieron fugo una hoja de palma y siguieron, eso con el correr del tiempo se magnifica, pero es por las condiciones de sequía, si hubiera llovido hace dos semanas 40 milímetros es imposible quemar el pastizal por la humedad concentrada, pero es por el tema que no ha llovido en los últimos 11 meses, hubo chaparrones aislados que no hacen a la humedad relativa del ambiente donde se carga humedad y con eso no se quema fácilmente, esta vez agarró el estero porque está todo seco, pusimos un poste por otro tema hace una semana en un sector y cavamos más de 60 centímetros, estaba seca la tierra y nunca es así, siempre está húmeda, la última tierra de la pala sale húmeda, esta vez estaba seca, tosca”.

Sucunza explicó además que por la situación de pandemia, están prohibidas las visitas al parque, “está cerrado al público coincidente con la situación epidemiológica, no deja de ser una actividad no esencial a recreativa, le viene bien al ciudadano recrearse, pero no es esencial, lo puede hacer en un ámbito más restringido, el parque por ahora no, estamos estudiando con el gobierno local, municipal y provincial un protocolo de apertura gradual pero a partir de una situación de pase de fase, mientras tanto estamos trabajando en eso, en las medidas de prevención, habilitar algunos senderos y otros no, asegurar la limpieza de baños cada dos horas, nos estamos preparando pero hoy está cerrado el parque, témennos una esperanza como todos de que en algún momento se pueda, si se dan las condiciones adecuadas bienvenido sea el turismo interno, qué más que eso por el movimiento económico que se da, el contacto con la naturaleza de las personas de bien”.