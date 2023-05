El Partido Obrero será el único espacio político que presentará boleta única en las elecciones del 25J

El espacio político de izquierda, en sintonía con su crítica a la Ley de Lemas, será el único partido político de la provincia que competirá en las elecciones locales con una boleta única en todas las categorías y tampoco irá con listas sábanas. “Nos parece que es una herramienta que distorsiona la voluntad electoral”, manifestó Fabián Servín, referente del Partido Obrero, al Grupo de Medios TVO.

“Nosotros venimos participando activamente frente a todos los escenarios electorales y ahora una vez más nos parece muy importante hacerlo en un marco social y económico bastante complicado para todos los trabajadores. Me parece muy importante que los reclamos por los derechos de los trabajadores estén presentes en el mercado de la campaña electoral porque a veces hay mucho ruido en el marco de las campañas y se discute poco los problemas reales que tiene la población”, agregó Servín.

El espacio político presentará sus respectivos candidatos a Gobernador, Diputados Provinciales, Intendentes y Concejales con una boleta única en cada categoría, es decir, incluso descartarán la posibilidad de usar listas sábanas, una herramienta que utilizan otros partidos políticos para la tracción de votos en el cuarto oscuro. Para sus dirigentes, es más importante centrarse en el debate de los problemas sociales y económicos actuales.

“Desde el Partido Obrero queremos aportar humildemente en esta campaña electoral estos planteos por el problema del salario, por la economía, la inflación que estamos sufriendo y que es necesario que estén sobre la mesa a la hora del debate y, sobre todo lo más importante, una salida para el conjunto de la población de Formosa que la estamos pasando mal por la cuestión económica”, indicó el referente del espacio.

La decisión del Partido Obrero se alinea a la fuerte crítica que realizan de la actual Ley de Lemas, y al igual que otros espacios políticos, ya han realizado presentaciones judiciales al respecto. Salvo el Partido Justicialista, el resto de los espacios políticos consideran que dicha ley, distorsiona el sistema electoral, pero todos se amoldan a la misma.

“Nosotros somos críticos de la Ley de Lemas, hemos hecho incluso presentaciones ante la justicia en su momento. Nos parece que es una herramienta que distorsiona la voluntad electoral por lo que estamos en contra de este sistema electoral y para ser coherentes con este planteo, vamos con lista única, con boleta única. El Partido Obrero va de frente a la población con una idea única y una boleta única para no confundir en esta marea de boletas que hay elecciones tras elecciones en el cuarto oscuro. Vamos a enfrentar las elecciones en esas condiciones”, indicó Servín.

Aunque el plazo de presentación de los candidatos finaliza este 21 de mayo, este espacio aún no ha dado a conocer públicamente a todos sus candidatos, y si bien reconocen ser un espacio pequeño a comparación de los partidos tradicionales, buscarán estar presentes en toda la provincia y en los municipios más grandes.

“Somos todavía una fuerza política chica en comparación con las grandes estructuras, pero lo tomamos como un frente de lucha más, como lo hacemos con otras cuestiones. Siempre estamos luchando, acompañando a los trabajadores cuando el reclamo es justo. No vamos a dejar pasar estas elecciones porque nos parece muy importante que el ruido electoral no enmudezca los problemas generales que atravesamos en la provincia de Formosa”, completaron.

