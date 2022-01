Compartir

Linkedin Print

El doctor Julián Bibolini, médico infectólogo del Consejo del COVID-19, destacó que “estamos contentos porque la gente acude a vacunarse”, marcando que ello se acentuará con el correr de los días ante el aumento de los contagios y la vigencia del pase sanitario a nivel provincial y nacional.

“En muy poco tiempo, pocos días” se ha dado esta suba de contagios, “si se compara con las olas anteriores de Formosa, de otras partes o de la Argentina, siempre se tardaba mucho más en aumentar los casos”, expuso el especialista.

Ahora, en cambio, “en una o dos semanas aumentó muchísimo” el número de contagios y “si comparamos entre semanas ni qué hablar”, consignó, planteando que “esto se presenta en los casos donde hay Ómicron”.

En ese sentido, avanzó diciendo que “Argentina asumió ya la circulación de Delta y Ómicron”, entendiendo que “con el transcurso de los días la nueva variante será superior en todo el país; no va a quedar dudas”.

Respecto de esta nueva cepa surgida en África, consignó: “Sabemos que hay menos personas que se internan y menos que fallecen”, pero aclaró que ello “no quiere decir que no se puedan internar ni que puedan fallecer”, sino que el porcentaje “es mucho menor proporcionalmente respecto a la variante original, inclusive las que aparecieron después como la Delta”.

“Hoy la Ómicron es mucho menos mortal y causante de internación, pero sabemos que hay muchas personas que están vacunadas, por lo tanto asumimos que es así no sólo por la variante, sino porque la gente está inmunizada”, acentuó el especialista.

Y marcó aquí la importancia de estar inoculado contra el COVID-19, por cuanto “la vacuna tiene mucho que ver, ya que si comparamos con los no vacunados, es a estas personas a las que peor les va”.

“La vacuna fue creada para eso, no para cortar la transmisión en sí, sino para evitar mortalidad”, subrayó.

Síntomas

Sobre la sintomatología que pueden presentar las personas que se contagian con la nueva variante, Bibolini precisó que “en la generalidad, se replica en la nariz o la garganta”, en cambio las cepas anteriores “no sólo en esos lugares del cuerpo humano, sino también en el pulmón”, por lo cual “podrían causar cuadros más graves”.

En el caso de Ómicron, “se halla mejor en la vía área superior y se replica ahí”, describió el médico. Por esto es que “sumado a que existe una población amplia vacunada, el tiempo de replicación viral es mucho más corto, es así que se acortaron los tiempos de aislamiento”.

“Lo ‘positivo’ de esta nueva variante es menos tiempo y menos mortalidad, en tanto que la desventaja es que se transmite muchísimo más que la anterior”, pormenorizó.

Agregó: “Es sumamente explosiva, lo cual lleva a saturar algunos servicios, como está pasando en la Argentina hoy para hacerse un diagnóstico. Si uno escucha en las noticias hay que hacer seis o siete horas de cola para realizarse un hisopado en cualquier parte de las grandes ciudades”.

Ante esa situación es que “se tomó la decisión del auto-test y del diagnóstico epidemiológico en esos lugares porque no hay cómo hacer diagnóstico”, mencionando que “también existe una sobre-saturación del sistema de salud en el sentido de la atención ambulatoria, ya que hay personas que tienen rinitis y quieren consultar por las dudas, entonces hay mucha demanda que causa esta problemática, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba y Santa Fe”.

“Nosotros también nos estamos preparando en virtud a eso, por eso se adecuaron algunos protocolos y ahora está lo del pase sanitario que sirve principalmente para estimular la vacunación”, enfatizó.

CAS

A su vez, sobre los Centros de Asistencia Sanitaria (CAS), afirmó que “hay mucha gente que se queda en el domicilio, pero hay muchos pedidos para ir a los CAS”.

“Existe mucha demanda sobre los CAS, porque hay gente preocupada y quiere un control y un seguimiento, no quedarse en su domicilio por lo que escucha”, comentó.

Y apuntó que lo mismo sucede con los hisopados: “Antes pedíamos que se acerquen a hacer el test y nadie se quería hisopar. Decían que no había casos, que tenían rinitis o tos y que no era el virus. Ahora hay demanda, pero también por la sensación que se está viviendo”.

Vacunación

Para finalizar, el especialista puso de resalto que “estamos contentos porque la gente acude a vacunarse” y remarcó que eso se va a ir acentuando con los días, ya que “están aumentando los casos, entonces la percepción del riesgo aumenta y las personas se acercan a completar el esquema, o bien por el pase sanitario tanto a nivel provincial como en el país”.

“Eso está estimulando que aumente la demanda en la vacunación y bienvenido sea porque para ello están todos los vacunatorios disponibles de 8 a 20 horas y de lunes a lunes”, culminó.

Compartir

Linkedin Print