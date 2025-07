El pastor de Chaco ahora dice que tenía 9500 dólares y no 100 mil en su caja de seguridad

Jorge Ledesma, el pastor chaqueño que había sido noticia esta semana por una milagrosa conversión de 100 mil pesos en 100 mil dólares, ahora salió a desmarcarse y a bajarle considerablemente el precio al caso. Dice que, en realidad, el dinero que encontró fue muchísimo menos.

Ledesma es fundador de la Iglesia Cristiana Internacional, la congregación religiosa que este fin de semana inauguró el «Portal del Cielo», un megatemplo para más de 15 mil fieles en las afueras de Resistencia, que contó con la visita del presidente Javier Milei.

Para levantar esa mole, Cristian Ledesma contó que venían cortos de dinero pero que habían tenido una ayuda celestial. Una tarde, cuando su padre el pastor Jorge Ledesma fue a revisar una caja fuerte en la que había 100 mil pesos, encontró que esa suma se había convertido en 100 mil dólares.

Según contó Cristian Ledesma en Radio Con Vos, cuando su padre abrió la caja «había 100 mil, pero eran dólares», y agregó: «Mi papá pensó que ella [la contadora] se confundió, y le dice ‘son 100 mil dólares’, y entonces mi papá le manda foto porque no le creía y ahí fue la sorpresa más grande».

Este presunto milagro despertó algunas alertas en la justicia. Patricio Sabadini, fiscal federal de Resistencia, comenzó una investigación preliminar para tratar de dilucidar si existió delito de lavado de activos o evasión.

Luego de conocerse la historia, Ledesma padre salió a aclarar el tema. En una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, aclaró que el monto había sido mucho menor.

«Teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Habíamos puesto 100 mil pesos y sacamos 5 mil para una compra de dólares y me dijo la contadora ‘quedan 95 mil pesos’. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije ‘me equivoqué de caja’, miré de nuevo todos los números y eran 95 billetes de 100 dólares. Así que le saqué una foto con el celular, cerré y me vine». Más tarde, la contadora le confirmó que, efectivamente, en la caja había depositado pesos.

Una mole a todo trapo que

fue el sueño de un pastor

El Portal del Cielo, el templo que inauguró el sábado pasado, es el auditorio evangélico más grande del país. Con una capacidad para unas 20 mil personas, cuenta con puertas y paredes acústicas y ambiente climatizado, además de un estacionamiento exterior.

«Es un Movistar Arena en medio de una zona postergada», le contó a Clarín un vecino de Resistencia. El crecimiento de las iglesias evangélicas fue exponencial en la provincia en el último tiempo, y Ledesma es el pastor más convocante. Tiene una llegada cercana a los 60 mil fieles.

El jueves 3 de julio hubo una inauguración previa, con presencia de autoridades y dirigentes locales. Uno de los oradores fue el gobernador, Leandro Zdero. «Muchas gracias a Dios, ante todo, por permitirnos compartir este momento maravilloso», dijo el mandatario provincial.

«Recuerdo cuando este sueño comenzaba hace nueve años con los cimientos. Y esto se ha convertido en la casa de Dios, tan grande como el corazón de esta familia», elogió Zdero.

El sábado 5, en tanto, Milei dio un discurso en el cierre de un congreso evangélico en ese megatemplo.