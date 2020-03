El Pastor Giménez se defendió de las acusaciones por ofrecerles a sus fieles alcohol en gel a mil pesos

Compartir

«Voy a poner en tu mano alcohol en gel con nardo puro, hermano. Y vas a estar listo para vencer la crisis, vencer al coronavirus y vamos a vencer a la misma muerte… Me gustaría en poder conseguir alcohol en gel para todos ustedes. Tengo para poner alcohol en gel para todas las manos de ustedes, pero tengo solo 12. Tengo solo de estos, que quiero que representen a tu familia, representes a los que puedan hacer un pacto”.

En las últimas horas se difundió un video en el cual aparecía el Pastor Giménez en su iglesia evangelista pidiendo mil pesos a cambio de alcohol en gel. Sobre el final, le solicita a sus seguidores: “Esperen un segundo porque si vienen hasta acá es porque vas a dar mil pesos, así que no te apures”.

Luego de la polémica que se generó, el Pastor Giménez brindó una entrevista en la cual intentó aclarar cómo son los encuentros que mantiene en la Iglesia que tiene sobre la Avenida Rivadavia. “La reunión del sábado es la reunión de comida para los leones, que son mis discípulos, que son 12 y son quienes ayudan para que nuestra Iglesia vaya para adelante”, comenzó en un móvil en Informados de Todo.

“No estábamos viendo alcohol en gel. Estaba por hacer la unción a mis discípulos con nardo puro. Al nardo puro lo usaron para ungir a Jesús cuando tenía que morir en la cruz. La unción se hace con la imposición de manos. Yo tengo que tocar las manos de mis discípulos y, como no se puede tocar las manos de la gente (por la pandemia del coronavirus), usé el alcohol en gel para poner en nardo puro y ungir a mis discípulos. Era solo para ellos 12″, continuó enfatizando que fueron ellos quienes “colaboraron”.

Y siguió: “Para los que creemos, nosotros creemos que nuestra fe, las cosas bíblicas, lo que nos enseña la palabra de Dios, nosotros la tomamos en los espiritual, pero lo espiritual se materializa”.

Luego sostuvo que la reunión de la cual se viralizó el video era un encuentro “interno” con sus discípulos y que “lo sacaron de contexto”. «El alcohol en gel era con nardo puro. Era especial. Ellos (los discípulos) van a los hospitales, a la cárcel.. «, agregó y volvió a insistir en que “no cuesta mil pesos”.

“Cuando terminan nuestras reuniones todos los miembros de nuestra Iglesia ofrendamos con alegría y damos nuestros diezmos con obediencia . Todos los que aman la Iglesia, aman a Dios, no están obligados a dar. Es voluntario”, indicó el Pastor de la institución que tiene 30 mil miembros y que -siempre según la palabra de Giménez- “no tiene subvención del estado”.

“Toda la gente sabe que si quiere da un billete, una moneda, lo que quiera, pero los discípulos, los que llevamos adelante la Iglesia, damos mil, dos mil…”, continuó el Pastor Giménez dando su versión luego de que se generara una polémica por el video viralizado.

A la tarde, el pastor estuvo en un móvil de Intrusos y luego de reiterar que no vende alcohol en gel y que puede dar “una lista de la gente que con fe venció al cáncer” , discutió con el conductor, Jorge Rial y terminó abandonando el móvil.