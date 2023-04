El patentamiento de vehículos subió 7,7% interanual en abril

El número de vehículos patentados durante abril ascendió a 34.311 unidades, lo que muestra una suba interanual del 7,7% ya que en abril de 2022 se habían registrado 31.866 unidades, informó la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).

«Seguimos con buenas cifras en abril, lo que ratifica un buen comienzo de año con un crecimiento interanual positivo y evidencia que, más allá de esta coyuntura compleja, el sector está logrando canalizar esa búsqueda de preservar el valor con la posibilidad de disfrutar el bien adquirido», afirmó el presidente de Acara, Ricardo Salomé.

El reporte también destacó que si la comparación es contra marzo, hay una baja de 14%, ya que el mes anterior se habían patentado 39.881, aunque con cuatro días hábiles menos en abril que los 22 de marzo.

No obstante si se observa el promedio diario de operaciones, las 1.907 unidades de abril superan al de marzo (que tuvo 1.813 patentamientos diarios de acuerdo a las cifras al cierre del último día hábil del mes).

De esta forma, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 155.069 unidades, 11,6% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 139.002 vehículos.

«Para que esta tendencia no se detenga -agregó Salomé-, lo más importante es seguir emparejando los modelos disponibles, en su gran mayoría de origen nacional, a la intención de compra de los clientes».

También se destacó que la producción de las fábricas está acompañando la oferta creciente de los modelos nacionales, que hoy superan el 60% del mercado, lo que «da la idea de que esta tendencia va a continuar durante lo que queda del año, más allá de cuestiones cambiarias y electorales», completó el dirigente.

El número de motos patentadas durante abril ascendió a 39.719 unidades, lo que muestra una suba interanual de 7,6% ya que en abril de 2022 se habían registrado 36.915 vehículos, informó la División Motovehículos de la Acara.

Si la comparación es contra marzo pasado, hay una baja de 18%, ya que en ese mes se habían patentado 48.411, aunque, tal como sucedió en el mercado de autos, es importante contemplar que abril tuvo 18 días hábiles, cuatro menos que los 22 de marzo, aclaró la entidad en un comunicado.

De esta forma, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 164.878 motos, 12,2% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 146.975 motovehículos.

En cuanto a la participación, Honda siguió liderando el mercado con 7.917, seguida ahora por Motomel, que con 5.345 unidades volvió a alcanzar el segundo puesto y dejó a Corven, con 4.980, en el tercer escalón.

Cuarta está ahora Zanella, con 4.467 unidades que superó a Gilera, que supo estar tercera en gran parte de 2022, y ahora cierra en abril el top five con 4.404 unidades.

En cuanto al modelo más patentado con respecto a marzo, la Honda Wave 110, histórica líder de años anteriores, escaló a la primera posición y la Corven Energy 110 By Corven quedo ahora segunda.

La Gilera Smash, sigue en abril tercera, y continua en la cuarta posición la Motomel B110; y, al igual que el mes pasado, cierra los primeros cinco puestos la Keller KN 110-8.

Relacionado