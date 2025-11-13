El Pato Fillol fue incorporado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional

El campeón del mundo en 1978 fue distinguido en Pachuca y se convirtió en el único argentino de la Generación 2025 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

Ubaldo Matildo Fillol, ícono del arco argentino y campeón del mundo en 1978, ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. En una emotiva ceremonia celebrada en Pachuca, México, el Pato recibió el tradicional saco de los nuevos miembros y fue ovacionado como único representante argentino de la Generación 2025.

A sus 74 años sigue cosechando reconocimientos. El histórico arquero, símbolo de la Selección Argentina campeona del mundo en 1978, fue incorporado al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, que cada año distingue a las máximas figuras de la historia del deporte.

Durante la gala realizada en el Salón de la Fama de Pachuca, Fillol fue recibido con una ovación por parte del público y de sus pares. Al subir al escenario, el exarquero de River, Racing y la Selección recibió el característico saco que identifica a los nuevos miembros del prestigioso recinto: “Estoy realmente feliz y muy agradecido. Este era un sueño que quería cumplir. Gracias a Jesús Martínez y a Antonio Moreno por darme esta posibilidad”, expresó emocionado.

Fillol también dedicó el reconocimiento a su entorno y a quienes integraron el plantel que logró el primer título mundial para la Argentina. “Quiero compartir este hermoso premio con mi familia, con todos los porteros presentes y homenajear un puesto tan difícil. Pero también con mis compañeros y cuerpo técnico de 1978, esa hermosa Selección que nos dio el primer título a nuestro país”, dijo el Pato.

El arquero, considerado uno de los mejores de todos los tiempos en su puesto, compartió generación con ídolos como Daniel Passarella, Mario Kempes, Leopoldo Luque y Osvaldo Ardiles, pilares del equipo dirigido por César Luis Menotti que levantó la Copa del Mundo en el estadio Monumental.

Además del exarquero argentino, la Generación 2025 del Salón de la Fama incluyó a figuras internacionales como Iker Casillas, René Higuita, Dunga, Diego Forlán, Ronald Koeman y Gary Lineker.

Precisamente el exdelantero inglés protagonizó uno de los momentos más recordados de la noche al evocar con humor el famoso cruce ante la Argentina de Maradona en el Mundial de México 1986: “Este premio significa mucho para mí, especialmente porque se entrega aquí, donde jugué una Copa del Mundo inolvidable. Marqué seis goles y disputé uno de los partidos más famosos de todos los tiempos: contra la Argentina de Maradona, la Mano de Dios y el golazo de golazos. Yo marqué el que nadie recuerda, ja”.

Con este reconocimiento, Ubaldo Fillol reafirma su lugar en la historia grande del fútbol. Desde sus inicios en Quilmes hasta sus días de gloria con River y la Selección, el Pato dejó una huella imborrable bajo los tres palos. Su ingreso al Salón de la Fama no solo celebra su trayectoria, sino también el legado de una generación que marcó una era dorada para el fútbol argentino.