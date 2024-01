«El pedido de expulsión de la UCR es una chicana por parte de un Comité que fracasó»

A través de una nota elevada al Comité Provincial Distrito UCR Formosa, afiliados locales pidieron la expulsión de Fabián Olivera, Emilia Maciel y otros afiliados al Partido, ya que consideran que incurrieron en “inconducta partidaria”, por lo cual piden además que se informe al Tribunal de Disciplina para la sanción que corresponda. En contacto con el Grupo de Medios TVO, el ex concejal capitalino indicó que “es una chicana por parte de un Comité que fracasó” y apuntó directamente al actual presidente del Partido Centenario Osvaldo Zárate a quien le pidió que dé un paso al costado porque “no representa absolutamente nada”.

“Me desayuné que piden mi expulsión del Partido, no sé quiénes son porque no dan nombres, yo tomo esto solamente como una chicana porque nadie da la cara”, comenzó diciendo Olivera y lanzó que “si van a expulsar a los radicales que no votaron a Naidenoff, Buryaile a Montoya no va a quedar nadie en el padrón, si llegaron al 12% siendo que el piso tradicional nuestro es del 25%”.

Seguidamente el ex concejal capitalino negó haberse mostrado públicamente con el Justicialismo y aclaró que “lo único que dije fue que voté a Jorge Jofré”.

“Yo creo que es una chicana como consecuencia del momento partidario triste porque han destruido al Partido en Formosa, estoy convencido que el camino no es expulsar sino sumar”, afirmó.

En este sentido, Olivera aseveró que “antes de expulsar” lo que tiene que hacer Osvaldo Zárate es renunciar para que “el Comité se vuelva a llenar de radicales, porque si sigue con esta metodología va a quedar solo, vamos a terminar siendo un partido chiquitito manejado por una familia”.

“El camino no es la expulsión, sino la renuncia de Zárate y la convocatoria de los radicales porque hay un monto de correligionarios que están con Paoltroni o Jofré, también hay correligionarios que han votado a Gildo Insfrán. Estoy convencido que el camino es empezar a sumar y hacer una autocrítica”, sentenció.

“Radicales somos muchos, el problema es el Comité porque está conducido por una persona que socialmente no representa nada, es la nada misma. La UCR perdió un senador, un diputado e hizo la peor elección en la capital, es motivo suficiente para que Zárate dé un paso al costado y debemos empezar a buscar la forma de reconstruir el partido, pero esto de expulsar porque parece que esta con fulano o mengano no va”, cerró diciendo el ex edil.