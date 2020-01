El pedido fundamental de Marcelo Gallardo que los jugadores de River cumplieron durante las vacaciones

Compartir

Las imágenes circularon en las redes durante los últimos días del 2019: Lucas Pratto, Leonardo Ponzio, Ignacio Scocco y Lucas Martínez Quarta, entre otros, aparecieron como protagonistas de fotos o videos en los que se los veía entrenando durante sus vacaciones. En la cinta, en el en el campo o en el gimnasio, la pretemporada para muchos de los futbolistas de River comenzó antes de reencontrarse con el plantel el pasado viernes en el Monumental. Y eso se debe a un pedido explícito de Marcelo Gallardo.

El director técnico millonario, tan detallista como obsesivo, sabía de antemano que la preparación antes del regreso a la actividad oficial no iba a ser demasiado extensa: el equipo únicamente sumará 16 días de pretemporada entre el 3 y el 18 de enero, ya que el domingo 19 tendrá que jugar ante Independiente en el duelo postergado de la fecha 14 de la Superliga. Por eso, el cuidado personal de los jugadores se volvió una cuestión vital para llegar en buenas condiciones al primer partido.

Así lo explicó Franco Armani en una entrevista con TyC Sports: «Fue fundamental cuidarnos y volver de la mejor manera de las vacaciones. En esos días todos nos movimos, estuvimos corriendo o hicimos algo para no perder la forma. Sabemos que el tiempo es corto, en pocos días arranca la Superliga, y entonces teníamos que llegar bien para, que cuando empecemos, sentirnos bien. Es un gran merito de este plantel porque, si aspiramos a conseguir esta Superliga, no podemos perder puntos y tenemos que arrancar con el pie derecho sumando de a tres. De ahí en adelante depende de nosotros».

En tanto, en diálogo con el sitio oficial del club, el arquero también contó las claves de la pretemporada: «Uno en sí tiene una base que viene trabajando de años. Acá en River hay una forma de trabajo, entonces no creo que cueste tanto el inicio. Un poco en la exigencia del día a día, en levantarse rápido, pero al tercer o cuarto día ya estás bien. Trabajamos la rapidez de piernas, la coordinación, el juego aéreo… pero prácticamente no cuesta porque ya tenemos una base y estamos bien preparados. También pasa por uno moverse en las vacaciones y estar en forma física para estar bien cuando inicie la temporada».

Con 26 futbolistas en San Martín de Los Andes, el plantel atraviesa los días más exigentes de trabajo en la Patagonia antes del único amistoso previo a la actividad oficial: el sábado 11 jugará ante Nacional de Uruguay en Montevideo. Y luego se realizará el último tramo de preparación en el predio de Ezeiza. Los únicos ausentes en el Sur son Julián Álvarez y Jorge Carrascal, quienes se encuentran con sus respectivas selecciones para disputar el Preolímpico Sub-23 en Colombia. Además, Kevin Sibille no viajó por decisión del CT.

Antes de viajar al Sur del país, Gallardo había explicado el porqué de su pedido a los jugadores: «Tal vez la pretemporada sea no habitual para nosotros por el poco tiempo que vamos a tener. Tenemos que ser muy precisos, tratar de prepararnos para el corto plazo para iniciar el año rápidamente con la competencia por el campeonato, con el partido del 19 con Independiente, y después ir acomodándonos. Les dije a los jugadores que tenían que hacer el esfuerzo y por eso estuvieron entrenándose en sus vacaciones».

Además, el entrenador agregó en TyC Sports: «Para nosotros fueron cortas las vacaciones pero fue bueno tomarse un descanso y salirse de la vorágine permanente. Estamos con ganas, con deseos de arrancar de nuevo, que sea un lindo comienzo de año y prepararnos de la mejor manera posible. Hay que tratar de pelear la Superliga hasta el final. Creo que se va a definir en las últimas fechas. Hasta ahora todos los equipos han dado sus ventajas. En este sprint final de la pelea hay que estar bien aceitados, llegar a punto. Van a ser muchos partidos en muy poco tiempo y necesitamos a todos los jugadores bien».