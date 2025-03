El pedófilo del dúplex transparente: cómo era la casa que usaba para grabar abusos sexuales a la vista de sus vecinos

Sus ventanales enormes que van desde el suelo hasta casi el techo de toda la casa funcionaban como una gran vidriera. Del lado de afuera, pasaban vecinos y alumnos de un jardín de infantes ubicado justo en frente. Adentro, sin embargo, actuaba un pedófilo que grababa abusos sexuales a menores a la vista de todos.

La particular vivienda está ubicada en la ciudad de Mar del Plata y fue allanada en los últimos días. Desde el exterior, se pueden ver elementos, por lo menos, llamativos: objetos de colores, sillas de tamaño chico y hasta una bañadera expuesta por completo en uno de los laterales del domicilio.

Siempre llamó la atención. No obstante, no fue hasta que la Policía irrumpió en ese dúplex vidriado que se supo lo que ocurría realmente puertas adentro.

Quien habitaba la casa era un joven de 23 años, quien exponía a su vecindad las producciones de pedofilia que producía y grababa en el interior. Fue detenido luego de un allanamiento.

En la propiedad, los agentes de la PFA que realizaron el procedimiento solicitado por el fiscal Walter Mercuri de Pinamar, secuestraron valiosa evidencia para la causa, indicaron fuentes del caso a Infobae.

En la casa, que cuenta con piscina y parque, su dueño montó un set de rodaje improvisado donde filmaba los abusos sexuales de menores que no superan los 13 años, de acuerdo a la investigación. Llamó la atención de los policías, entre otras cosas, la instalación de una bañadera en el cuarto principal.

También hallaron frascos con marihuana, ropa interior femenina, juguetes de niños, juguetes sexuales, libros infantiles, máscaras, disfraces y dibujos realizados por las víctimas, niños de su entorno.

Al mismo tiempo, encontraron lámparas, reflectores, un trípode, un domo de luces led y un cartel luminoso con las palabras “aplausos” y “risas”, que enciende alternativamente.

La causa comenzó a raíz de una denuncia de la ONG Missing Children que indicaba que daba cuenta de una vivienda de Villa Gesell se intercambiaba material de pornografía infantil a gran escala.

A raíz del reporte, Mercuri ordenó la investigación a la Delegación de la Policía Federal de Pinamar. Los agentes descubrieron que, si bien la línea denunciada era de una persona de ese centro turístico de la Costa bonaerense, el aparato era utilizado por su hijo en Mar del Plata.

En ese momento, el fiscal pidió la intervención de la DUOF de esa ciudad balnearia. Los detectives identificaron al imputado y certificaron su domicilio, en la calle Ituzaingó al 4600. El 25 de febrero pasado, realizaron el procedimiento. El acusado les dijo a los policías que era cosmetólogo.

“En el dispositivo del joven de 23 años y en las computadoras secuentradas se encontró material de pornografía infantil que era producido en el fondo de la vivienda, que tenía la particularidad de ser, en su totalidad, de vidrio transparente”, detallaron las fuentes. Según revelaron, había más de 50.000 archivos de interés.

El supuesto cosmetólogo quedó detenido acusado de los delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años. Se negó a declarar.

Este allanamiento en la ciudad costera forma parte de un megaoperativo llevado a cabo en la Provincia de Buenos Aires para detener pedófilos. Este mismo jueves se realizarán otros 25 procedimientos, en donde también participará Aerial Recovery y Timothy Ballard, exagente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y fundador de la organización sin fines de lucro Operation Underground Railroad (OUR).

Su organización se centra en combatir el tráfico de personas y la explotación sexual infantil a nivel internacional, convirtiéndose recientemente en una figura pública tras el lanzamiento de la película Sound of Freedom, inspirada en su propio trabajo.

En diálogo con Infobae, “Tim” relató que está documentando los procedimientos en los que participa como “evidencia” para luego utilizar en la Justicia: “Es muy importante que la gente sepa lo que está pasando, porque es casi imposible creer que en dos días ya hemos rescatado varios niños y capturado varios pedófilos que están cada día abusando, violando a sus niños”.