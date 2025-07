El periodismo de luto: murió Mario Mactas quien estaba internado por neumonía

El periodismo está de luto por la muerte del periodista y escritor Mario Mactas. TN confirmó la noticia de la muerte de su colaborador, quien desde esa misma pantalla realizaba su columna de opinión “El Toque Mactas”. Estaba internado en la Fundación Favaloro a causa de una neumonía.

“Son esas noticias que uno no quiere dar, que duelen. Es una pena muy grande para el periodismo en general y para esta casa, en particular. Ha muerto el querido Mario Mactas a los 80 años, un hombre de esta casa y de larguísima trayectoria en todo lo que tiene que ver con el periodismo, en la gráfica y en todos los formatos”, anunció Gustavo Tubio, conductor de la señal.

“Era un pensador, un hombre de la cultura, un guionista de cine. Nos duele hasta el alma tener que dar esta noticia”, se lamentó. Guillermo Lobo, también periodista del canal, dio detalles del fallecimiento. “Estamos muy tristes, muy apenados. Mario Mactas, nuestro querido compañero y una persona tan clara, en todo sentido. En lo personal, en lo profesional y en lo periodístico”, señaló.

“Compartíamos en De 10 a 13 un momento exquisito, que era ‘El Toque Mactas’. En más de una oportunidad estaba achacado, pero venía igual porque era su vida. Su pasión”, expresó Lobo sobre la labor del periodista, padre de Mariana Mactas, también figura del mismo canal.

“Mario estaba aquejado por diferentes problemas. Estuvo internado en la Fundación Favaloro y siempre fueron manejados con mucha austeridad sus partes médicos. Pensamos que salía de esta. El Covid-19 lo había tenido a maltraer y distintos problemas de su salud pulmonar. Es una tristeza enorme”, contó.

Nacido el 13 de agosto de 1944 en Buenos Aires, Mario Mactas edificó una carrera distintiva y plural, caracterizada por un compromiso permanente con la libertad de pensamiento, la escritura y la cultura. Tras un breve paso por las carreras universitarias de Medicina y Filosofía, halló su vocación en el periodismo, disciplina que consideraba “una rama del arte”, definición que ilustraba su visión del oficio y que vertebró sus trabajos en prensa, radio y televisión.

Su participación en Radio Continental se extendió durante más de dos décadas, donde condujo una variedad de ciclos en diferentes horarios, consolidando una presencia influyente dentro del espectro radial argentino. En la televisión, dejó huella con su recordada columna de opinión “El Toque Mactas”. Además, junto al doctor Daniel Stamboulian, encabezó el segmento periodístico del programa A ciencia cierta en la señal Metro. Entre sus colaboraciones se destacaron sus participaciones en Infobae, La Nación y múltiples invitaciones a medios gráficos y audiovisuales dentro y fuera del país.

La obra literaria de Mario Mactas incluye títulos como Monólogos rabiosos, El enano argentino, El gato y el zorro, El amante de la psicoanalista, Las perversiones de Francisco Umbral y Así como tiemblan las piernas de mi amada, muchos de ellos con reconocimiento editorial. Su prosa combinaba ironía, elegancia y un marcado sentido crítico, transitando entre el ensayo agudo y la ficción.

En los años setenta, Mactas se destacó como innovador en las emisoras AM, demostrando creatividad y profundidad intelectual, elementos que transformaron el formato radiofónico en su país. Su aporte a la radiodifusión fue reconocido con el Premio Konex en 2007, distinción otorgada por su desempeño durante la década previa. Asimismo, fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando su posición como figura relevante del periodismo y la cultura argentina.

En octubre del año pasado se estrenó Un tal Mario, ópera prima dirigida por su hija, Mariana Mactas, en donde se recorre su vida y fue estrenada en Bafici de 2024. Allí se plasma la relación con su hija, su marca indeleble en el periodismo argentino a través de la revista Satiricón, conocida por su humor político, que lo llevó a Mactas al exilio en Colombia durante varios años al enfrentarse a la censura durante la dictadura militar.

En las redes sociales también volcó su pluma y todo su estilo. A través de Instagram, podía compartir apreciaciones sobre artes plásticas y literatura, mientras que en X daba sus reflexiones en forma de tweet. “Las palabras son piedras”, escribió el 6 de julio, el último mensaje que compartió en esa red social.

A lo largo de su trayectoria, Mactas marcó generaciones de lectores y periodistas con su mirada perforadora y audaz sobre la realidad del país y del mundo.