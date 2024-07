El peronismo abre caminos para reorganizarse

El espacio opositor atraviesa un proceso de crisis como consecuencia de internas de poder y falta de liderazgos abarcativos. Cada vez más dirigentes se mueven para reactivar el debate por la renovación.

Gabriel Katopodis suele decir que el peronismo está en “modo horizontal” durante esta etapa en la oposición. Moviéndose, discutiendo, armando, realizando una autocrítica.

Los ejercicios no los hacen todos al mismo tiempo ni de la misma manera. Ni siquiera los hacen todos, pero la dinámica del debate interno empezó a ganar vertiginosidad en las últimas semanas.

Lo que plantea el ministro de Obras Públicas bonaerense es una verdad irrefutable en el peronismo del 2024. Una postal del nuevo tiempo en el llano opositor y sin una conducción definida. Hay dos liderazgos fuertes vigentes pero sectorizados que son los de Cristina Kirchner y Sergio Massa. Ninguno conduce a la mayoría. Ninguno puede encolumnar a todo el peronismo detrás de su figura. El resto se mueve como satélites, con estrategias disímiles.

La discusión horizontal abre el juego para que diferentes dirigentes y agrupaciones se muevan con un objetivo único: ordenar al peronismo y posicionarse en la discusión interna. Alzar la voz, buscar puntos de acuerdos entre espacios internos diferentes, marcar posturas públicas frente al gobierno de Javier Milei, pero también hacia la discusión interna de la fuerza política.

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno es uno de los dirigentes que más se mueve. Pasa de un canal de televisión a uno de streaming y de un plenario a un acto político. Construye su épica apoyada en la crisis económica del país y en la crisis de representación del peronismo.

Dice en voz alta, en forma repetida, que no hay forma de que Milei culmine su mandato y anticipa la sesión de una asamblea legislativa para definir el rumbo de país sumido en la pobreza.

Moreno agita el ritual peronista de los bombos y las banderas, de la marcha y el cancionero popular. Dice que está reorganizando el peronismo, para volver a enamorar. Se juntó con Miguel Pichetto y Sergio Berni, gira por reuniones de dirigentes peronistas de larga trayectoria y asegura que Axel Kicillof, que aparece en el horizonte como un posible líder, no es peronista.

Con un estilo diferente pero también como un lobo solitario, el ex ministro de Economía Martín Guzmán levantó su perfil y comenzó a tener reuniones con dirigentes de diferentes sectores del peronismo como Andrés Rodríguez, “Juanchi” Zabaleta, Julio Zamora y Juan Grabois. Con todos analizó el pasado, el presente y el futuro. Lo que dejó el gobierno de Alberto Fernández, el impacto real de las medidas de Milei y el escenario económico en el corto plazo. Quiere hacer política más que economía.

“No pienso en términos de cargo, sino en ocupar un lugar en un espacio. Ayudo en brindar contenido para la construcción de un programa de gobierno peronista para el progreso del país”, dijo, un puñado de días atrás, en una entrevista con el canal C5N, sobre su decisión de moverse, mostrarse y exponer su mirada en público. Lo hace sin generar polémicas fuertes en el peronismo, pero con críticas muy duras a la gestión económica del gobierno libertario, que es a lo que está atada la mayor parte de su discurso.

Una particularidad de Guzmán es que con frecuencia recibe críticas públicas que provienen del kirchnerismo y el massismo. En ambos sectores lo acusan de haber cerrado un acuerdo con el FMI que fue perjudicial para la Argentina y de actuar con irresponsabilidad en su salida del Gabinete. Guzmán no cambia su tono de voz de siempre y esquiva las balas de la interna con delicadeza. Está seguro de lo que hizo y de la forma en que lo hizo.

Por la vereda disidente de la mayoría se mueve el cuarteto que armaron Fernando Gray, Juan Zabaleta, Facundo Moyano y Federico Martelli, que se lanzaron a caminar la provincia de Buenos Aires, haciendo pie en fábricas y comercios afectados por el ajuste libertario, y buscando construir una oposición al kirchnerismo – especialmente La Cámpora – con el que están enfrentados.

En lo que respecta a la discusión sobre la reorganización del peronismo, los cuatro empujan la idea de que el kirchnerismo debe correrse de la conducción porque se cumplió un ciclo. Le apuntan a Cristina y Máximo Kirchner, los acusan de obturar una renovación y de concentrar, en forma sistemática, la decisión sobre el armado de la estrategia política y electoral, que ha tenido como resultado las últimas dos derrotas en las elecciones presidenciales y de medio término.